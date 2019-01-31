Traffico Roma del 31-01-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA RITORNANDO ALLA NORMALITA SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RIMANGONO PERO’ ANCORA DELLE CODE, DOVUTE AD INCIDENTI SUL GRA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA NOMENTANA E CASTEL GIUBILEO; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA APPIA E LA VIA DEL MARE. SEGNALIAMO POI UN’ALTRA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL GRA CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: FRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E LA CENTRALE DEL LATTE E POI TRA VIA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ENTRATA IN CITTA’ ANCORA Traffico ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL GRA CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: FRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E LA CENTRALE DEL LATTE E POI TRA VIA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ENTRATA IN CITTA’ ANCORA Traffico ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. CHIUSA PER QUESTO MOTIVO VIA LIDO CASTEL PORZIANO. SEGNALIAMO POI UNA SERIE DI INCIDENTI: IN VIA DI TRIGORIA, ALTEZZA VIA ARENA, IN VIA DI TORRICOLA, NEI PRESSI DI VIA ARDEATINA, SULLA STESSA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI ANCHE PER QUESTA CAUSA INCIDENTI: SU VIA DELLA BUFALOTTA E SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI ANCHE PER QUESTA CAUSA INCIDENTI: SU VIA DELLA BUFALOTTA E SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 07:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI PER QUESTA CAUSA TRE INCIDENTI: SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI VIA PONTINA E LUNGO VIA PORTIUENSE, ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO GIA’ LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E VIA ARDEATINA. VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA: IN VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA VIA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA, PER UNA RIDUZIONE DI CARRREGGIATA SULLA VIA SALARIA, ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA NORMALZZANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA GIORNATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI PROBLEMI LEGATI ANCHE AL MALTEMPO. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE DALLA CASILINA ALL’USCITA PER LA VIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA MOLTO INTENSO IL Traffico E FORTEMENTE PENALIZZATO DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA SINO ALL’USCITA DI CIAMPINO. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO, SPOSTAMENTI DELLA SERA PENALIZZATI ULTERIORMENTE DAL MALTEMPO. NON INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA, DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’OLGIATA È CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTON GIULIO ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO, SPOSTAMENTI DELLA SERA PENALIZZATI ULTERIORMENTE DAL MALTEMPO. NON INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA, DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’OLGIATA È CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTON GIULIO ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ; INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA, DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’OLGIATA È CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTON GIULIO BRAGAGLIA. SULLA STESSA CASSIA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA. CODE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA, PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE AVVENUTO ALL’OLGIATA E CHE STA PROVOCANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI VIA ANTON GIULIO BRAGAGLIA. SULLA STESSA CASSIA CI SONO CODE PER Traffico INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA. CODE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 16.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI COMINCIAMO CON IL RACCORDO ANULARE; CI SONO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER LA Roma FIRENZE SINO A QUELLO PER LA Roma L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA, ZONA SUD, RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO SINO ALLA PONTINA QUINDI DALLA LAURENTINA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 12 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 12:30 (Di giovedì 31 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA RITORNANDO ALLA NORMALITA SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RIMANGONO PERO’ ANCORA DELLE CODE, DOVUTE AD INCIDENTI SUL GRA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA NOMENTANA E CASTEL GIUBILEO; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA APPIA E LA VIA DEL MARE. SEGNALIAMO POI UN’ALTRA SERIE DI INCIDENTI CHE POTREBBERO CREARE DEI DISAGI AL Traffico IN: VIA NOMENTANA, ALL’INTERSEZIONE CON VIA MONTE SUBASIO, VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI VIA DI SALONE, VIA OSTIENSE, ALL’INCROCIO CON VIA DEL FOSSO DIEL TORRINO, VIA DI TRIGORIA, NEI PRESSI DI PIAZZALE DINO VIOLA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: PER VEIFICHE TECNICHE, LE LINEE TRAM 3-19 IN DIREZIONE DI VALLE GIULIA/RISORGIMENTO, SERVIZIO LIMITATO A PIAZZA ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: viale Palmiro Togliatti, intersezione con via Prenestina, possibili rallentamenti causa #incidente. - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 31-01-2019 ore 12:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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