Terremoto di magnitudo 2 8 a Foggia

Terremoto in provincia di Foggia - scossa di magnitudo 2.8 : Terremoto in provincia di Foggia, scossa di magnitudo 2.8 Il sisma è stato registrato alle 16.10, a 5 km dal piccolo centro. Al momento non si registrano danni a persone o cose

Scossa di Terremoto magnitudo 5.6 in Cile : Una Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata oggi alle 07:44 UTC in Cile: l’Istituto geofisico statunitense USGS ha localizzato il sisma a 63 km a sud-sudovest da Taltal, a 38,6 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.6 in Cile sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa di magnitudo 3.1 al largo della costa cosentina - : La terra ha tremato alle 3:51: non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro al largo della costa nordest della Calabria

Paura in Calabria : scossa di Terremoto nel cuore della notte - magnitudo 3.1 : I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 3.51, sono stati Cariati e Terravecchia (Cosenza). Non si segnalano feriti, né danni.Continua a leggere

Cariati. Scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 : La terra ha tremato in Calabria nella notte. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 3:51,

Terremoto tra Grosseto e Siena. Due scosse - di magnitudo 2.5 e 2.9 - : Non si segnalano danni a persone o cose, ma le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione

Scossa di Terremoto magnitudo 6 in Indonesia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato al largo dell’Indonesia alle 09:12:48 ora italiana ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 in Indonesia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Solarolo vicino a Ravenna - scossa di magnitudo 2.8 : Terremoto a Solarolo vicino a Ravenna, scossa di magnitudo 2.8 La scossa è stata registrata dall'Ingv alle 22.02 nel comune vicino alla città di Imola, ad una profondità di 22 chilometri

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 tra le isole Eolie e la Calabria : epicentro nel “piano di Wadati-Benioff” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Terremoto di magnitudo 3.9 nel Mar Tirreno Meridionale : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata dall'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi, 25 gennaio, nel Mar Tirreno Meridionale.

Terremoto a Recco - in Liguria : scossa di magnitudo 2.2 : Terremoto a Recco, in Liguria: scossa di magnitudo 2.2 La scossa è stata registrata dall'Ingv a un chilometro a nord ovest della cittadina in provincia di Genova, alle ore 12.36

