Ondata di gelo record negli USA | Midwest paralizzato | almeno 8 morti | caos trasporti

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Un’dihailprovocando la morte di8 personeStati Uniti: èper i, treni e aerei sono rimasti fermi e a Detroit, e a Minneapolis e Chicago sono stati aperti rifugi di emergenza per i senza tetto. Tra le vittime un uomo che è collassato nel suo garage a Milwaukee dopo aver spalato la neve all’aperto: in zona si sono registrate temperature più basse di quelle in Alaska e in Antartide. La colonnina di mercurio ha toccato -27°C a Chicago. Il vortice polare insisterà sulla zona anche nella giornata di oggi per poi spostarsi ad est. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di non uscire di casa se non per necessità, anche per il rischio di congelamento nel giro di 10 minuti. Secondo i meteorologi si tratta di condizioni che si registrano “una volta per generazione“. “Aspettatevi temperature ...