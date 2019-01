Nuovo sistema rivoluzionario traduce i pensieri in parole | tecnologia base di Siri e Alexa

Taranto : Invitalia - bando per Nuovo sistema recupero acque area Porto : Roma, 24 gen. (AdnKronos) - La realizzazione di un’importante opera infrastrutturale del valore di circa 15,3 milioni di euro, che permetterà di regolarizzare e adeguare agli standard qualitativi dei principali porti europei la rete di raccolta e scarico dei reflui derivanti dalle acque meteoriche e

Taranto : Invitalia - bando per Nuovo sistema recupero acque area Porto (2) : (AdnKronos) - È inoltre prevista la realizzazione di un sistema di raccolta dei reflui civili a servizio delle utenze ubicate nella zona di levante del Porto di Taranto, per una dimensione pari a 600 abitanti equivalenti. Le soluzioni progettuali individuate sono costituite da sistemi di filtrazione

La crisi del sistema di accoglienza vista dal Cara di CastelNuovo di Porto : La chiusura improvvisa del centro lascia per strada e nell’incertezza famiglie di migranti e di lavoratori, vittime di tratta, bambini. Leggi

Il Nuovo aggiornamento di Halo : The Master Chief Collection introduce un sistema di mira "moderno" : Halo: The Master Chief Collection ora ha una "mira moderna".Come riporta Eurogamer.net, Questa feature è stata aggiunta al gioco come parte dell'aggiornamento di gennaio dopo che alcuni giocatori si erano lamentati dell'accelerazione della mira nella raccolta per Xbox One.La nuova opzione di mira moderna, che è abilitata di default, usa valori che sono più simili a quelli di Halo 2 Anniversary e Halo 4 rispetto ai vecchi giochi di Halo.Read ...

Epic Games potrebbe introdurre in Fortnite un Nuovo sistema di looting : Un fan ha inviato un interessante suggerimento per Fortnite su Reddit che riguarda un nuovo metodo di sistema per il looting che potrebbe cambiare il modo in cui sono equipaggiate le armi e gli oggetti, riporta Fortnite Intel.Tutti i giocatori in Fortnite hanno cinque spazi nell'inventario che possono usare riempiendoli con armi o oggetti curativi, tuttavia, non appena un'arma viene prelevata, viene immediatamente messa in uno slot vuoto.I ...

Nissan - Un Nuovo sistema rende "visibile l'invisibile" - VIDEO : La Nissan ha svelato nuovi dettagli relativi all'anteprima prevista per l'ormai imminente Ces di Las Vegas. La Casa giapponese mostrerà le potenzialità della guida connessa attraverso la realtà aumentata presentando il sistema I2V (invisible to visible) sviluppato dalla Nissan Intelligent Mobility. Al Consumer Electronics Show sarà possibile vedere il sistema in azione grazie a un display interattivo tridimensionale che offrirà un'esperienza ...

Nissan - Un Nuovo sistema rende "visibile l'invisibile" : La Nissan ha svelato nuovi dettagli relativi all'anteprima prevista per l'ormai imminente Ces di Las Vegas. La casa giapponese mostrerà le potenzialità della guida connessa attraverso la realtà aumentata presentando il sistema I2V (invisible to visible) sviluppato dalla Nissan Intelligent Mobility. Al Consumer Electronics Show sarà possibile vedere il sistema in azione grazie a un display interattivo tridimensionale che offrirà un'esperienza ...

Il Nuovo sistema operativo Google sarà compatibile con le app Android : (Foto: Lorenzo Longhitano) Il sistema operativo Google Fuchsia in lavorazione presso la casa di Mountain View è ancora per molti versi un oggetto del mistero. In futuro potrebbe sostituire Android e Chrome OS (e non solo) in una volta sola, ma per il momento tutto ciò che dall’esterno è possibile fare sul software è una serie di ipotesi basate sull’avanzamento dei lavori in Google. In effetti in queste ore 9to5Google ha fatto notare ...

Il Nuovo sistema di reclutamento dei docenti precari : Nel nuovo anno che sta per iniziare vedremo l’esordio del nuovo sistema di reclutamento dei docenti precari di scuola secondaria. Le veementi critiche rivolte dagli interessati hanno contribuito a cambiare il decreto legislativo 59/2017 voluto dal precedente esecutivo. Esaminiamo di seguito quali sono i principali punti attraverso i quali si snoderà il rinnovato sistema di reclutamento. Le modifiche L’anno nuovo porterà le seguenti ...

Pubblicato Nuovo video del test del sistema missilistico russo Avangard - : Il canale televisivo Svezda ha Pubblicato nuovi filmati dei test del complesso ipersonico russo Avangard. Oltre al lancio del razzo, nel video Pubblicato mercoledì dal Ministero della Difesa ci sono ...

Nasa : la sonda New Horizons celebrerà il Nuovo anno ai confini del Sistema solare : A cinquant'anni esatti dalla missione lunare dell'Apollo 11 la Nasa ha mandato nello spazio la New Horizon.La sonda, dopo aver visitato Plutone sta raggiungendo il suo secondo obiettivo: un fossile cosmico di 30 km di diametro,Ultima Thule, nella fascia di Kuiper, ai confini del nostro Sistema solare. Dalla Johns Hopkins University, astrofisici e ingegneri della Nasa prevedono l'arrivo sul corpo celeste a mezzanotte e 33 minuti, raggiungendo ...

Scoperto un Nuovo Ecosistema in fondo all’oceano. : Un nuovo incredibile Ecosistema è stato ripreso da un team di studiosi a ben 3.800 metri di profondità, a largo del Golfo della California. Quando i ricercatori dello Schimdt Ocean Institute hanno pensato di immergere un robot a ben 3.800 metri di profondità, nel Golfo della California in Messico, non immaginavano la grande quantità di specie che avrebbero Scoperto. Un nuovo meraviglioso Ecosistema sconosciuto, ricco di specie tutte da scoprire ...

Samsung si prepara a lanciare una sua Modalità Notte per la fotocamera e un Nuovo sistema di impronte digitali : Pare che anche Samsung abbia deciso di lavorare ad una propria soluzione per migliorare la qualità delle foto in condizioni di luce difficili L'articolo Samsung si prepara a lanciare una sua Modalità Notte per la fotocamera e un nuovo sistema di impronte digitali proviene da TuttoAndroid.

Il Sistema Solare ha un Nuovo pianeta ed è tutto rosa : Si chiama Farout, è rosa ed è il corpo celeste del Sistema Solare più distante dalla nostra stella: impiega più di mille...