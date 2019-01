Moto G7 Play | Moto G7 Power e Moto G7 Plus | nuovi indizi sui possibili prezzi

Motorola RAZR v3 - possibile ritorno in veste “smart” per il celebre telefono a conchiglia grazie ai display pieghevoli : Il Motorola RAZR v3 è stato uno dei cellulari più iconici degli anni 2000, grazie ad un design in grado di distinguerlo in modo netto dagli altri prodotti allora sul mercato mantenendo però lo stile “clamshell” (a conchiglia) dei più celebri dispositivi del marchio americano a partire dallo StarTAC; nato per contrastare il crescente predominio di Nokia in quel periodo, il v3 ha venduto oltre 130milioni di esemplari in tutto il ...

ZenFone 5 Lite - ZenFone 5 - HONOR 9 Lite - HONOR Play - Galaxy A5 (2017) - Moto Z3 e altri ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 : Nuovi aggiornamenti sono in roll out per i seguenti modelli di smartphone: ASUS ZenFone Max M1, ASUS ZenFone 5, HONOR 9 Lite, Motorola Moto Z3, HONOR Play, ASUS ZenFone Live L1, ZenFone 5 Lite, ZenFone 3 Max e Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy a5 (2017). L'articolo ZenFone 5 Lite, ZenFone 5, HONOR 9 Lite, HONOR Play, Galaxy A5 (2017), Moto Z3 e altri ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 - G7 Play - G7 Plus e G7 Power in arrivo il 7 febbraio : ecco specifiche tecniche e foto : Motorola organizza un evento che si terrà il 7 febbraio in Brasile: sarà la volta della famiglia Moto G7, con quattro smartphone? ecco le possibili specifiche. L'articolo Motorola Moto G7, G7 Play, G7 Plus e G7 Power in arrivo il 7 febbraio: ecco specifiche tecniche e foto proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 Power avvistato in Brasile con un display da 6 - 2 pollici e una batteria da 5.000 mAh : Motorola non ha ancora annunciato la settima generazione della gamma Moto G ma ciò dovrebbe avvenire presto, così come conferma l’apparizione in Rete […] L'articolo Motorola Moto G7 Power avvistato in Brasile con un display da 6,2 pollici e una batteria da 5.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Motorola Moto G7 Play appare su Geekbench con una CPU Snapdragon 625 : Nel database del popolare test benchmark Geekbench ha fatto la propria apparizione quello che potrebbe essere il Motorola Moto G7 Play L'articolo Il presunto Motorola Moto G7 Play appare su Geekbench con una CPU Snapdragon 625 proviene da TuttoAndroid.

8 milioni di utenti hanno scaricato app fake per il controllo reMoto dal Play Store : I ricercatori ESET hanno individuato 9 applicazioni della categoria "Remote Control" che promettevano di funzionare come telecomando universale, ma si limitavano a bombardare gli utenti di pubblicità invasiva. L'articolo 8 milioni di utenti hanno scaricato app fake per il controllo remoto dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Motorola Moto Z4 Play si mostra in foto e video con notch a goccia : Grazie a OnLeaks e CompareRaja, il Motorola Moto Z4 Play è trapelato nelle prime immagini rendering che potrebbero mostrarci quello che sarà il suo aspetto L'articolo Il presunto Motorola Moto Z4 Play si mostra in foto e video con notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Trapelano i render di Motorola P40 : confermato il foro nel display…e il mento : Trapelano le immagini render e un video a 360 gradi di Motorola P40, primo smartphone dell'azienda con foro nel display. L'articolo Trapelano i render di Motorola P40: confermato il foro nel display…e il mento proviene da TuttoAndroid.

Moto G7 Play : il nuovo smartphone di fascia media di Motorola : Arrivano le prime informazioni sul nuovo cellulare di Motorola dotato di disPlay con notch e singola fotocamera posteriore