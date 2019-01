Il ruggito del nuovo Vega-C | successo per il test del motore a stato solido P120C del

Australian Open 2019 - tabellone femminile : cade la romena Simona Halep. ruggito dell’ucraina Elina Svitolina : La parte alta del tabellone di singolare femminile degli Australian Open si allinea ai quarti di finale: il torneo perde la testa di serie numero uno, la romena Simona Halep, eliminata dalla statunitense Serena Williams, che ora affronterà la ceca Karolina Pliskova, mentre ci sarà in palio un posto in semifinale anche tra la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina. Nel primo match di giornata l’ucraina Elina Svitolina ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : cade la romena Simona Halep. ruggito dell’ucraina Elina Svitolina : La parte alta del tabellone di singolare femminile degli Australian Open si allinea ai quarti di finale: il torneo perde la testa di serie numero uno, la romena Simona Halep, eliminata dalla statunitense Serena Williams, che ora affronterà la ceca Karolina Pliskova, mentre ci sarà in palio un posto in semifinale anche tra la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina. Nel primo match di giornata l’ucraina Elina Svitolina ...

Volley femminile - le migliori italiane della 14^ giornata di Serie A1. Nicoletti batte Egonu - ruggito Bosetti - ok Danesi : Nel weekend si è disputata la 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, il primo turno del girone d’andata. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. ANNA Nicoletti. Ha vinto il confronto diretto con Paola Egonu, il giovane opposto di Brescia non dimenticherà mai questa giornata: 22 punti, protagonista assoluta del trionfo sulla capolista Novara al termine di un tie-break al cardiopalma. ...

Previsioni Meteo - Gennaio 2019 inizia con il grande ruggito dell’Inverno : freddo polare al Sud - tanta neve fin sulle coste [MAPPE] : 1/52 ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : il ruggito della Millenium Brescia - le Leonesse stendono l’Imoco 3-2 : Le Leonesse si fanno un meraviglioso regalo di Natale battendo in rimonta 17-19 al 5° la scudettata Imoco davanti ai suoi 5000 spettatori La Banca Valsabbina Millenium centra un’impresa storica, quasi insperata alla vigilia. Nella dodicesima giornata della Samsung Volleu Cup la formazione Bresciana supera in trasferta, di fronte gli oltre 5000 mila spettatori del PalaVerde di Villorba, l’Imoco Conegliano campione in carica, per ...

Maltempo - è arrivata la NEVE : è il primo grande ruggito dell’Inverno - imbiancate anche le spiagge dell’Adriatico. Appennino sommerso [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 Vignola (Modena) ...

Golf - un film su Tiger Woods : 'Il ritorno del ruggito' : ROMA - 'Tiger Woods, il ritorno del ruggito'. Questa volta il cortometraggio della Disney non c'entra. Il film, che andrà in onda il prossimo 30 dicembre, in occasione del suo 43/o compleanno, ...

Film su Woods - "il ritorno del ruggito" : ANSA, - ROMA, 07 DIC - "Tiger Woods, il ritorno del ruggito". Questa volta il cortometraggio della Disney non c'entra. Il Film, che andrà in onda il prossimo 30 dicembre, in occasione del suo 43/o ...