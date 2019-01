Ferrari | utile 2018 vola a 787 milioni | +46% | | target raggiunti

F1 - Zanardi approva l’arrivo di Leclerc in Ferrari : “scelta utile per dare una svegliata a Vettel” : Il pilota italiano ha commentato l’ingaggio di Leclerc da parte della Ferrari, sottolineando come si tratti di una scelta che farà bene anche a Vettel Il Mondiale 2019 di Formula 1 è alle porte, la Ferrari lo affronterà con una line-up rinnovata che vedrà Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen. LaPresse/Claudio Furlan Il Cavallino ha deciso di ringiovanire il proprio organico, affidandosi al pilota monegasco che tanto bene ha ...