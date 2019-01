Concorsi Oss febbraio 2019 | scadenza domanda e posti a disposizione

termometropolitico

(Di giovedì 31 gennaio 2019)OssAperti nuoviper operatori socio-sanitari; selezioni in corso presso strutture ospedaliere del Lazio, della Sardegna e della Calabria.Oss: ia Roma Gli Istituti Riuniti Assistenza Sociale di Roma Capitale ricercano operatori socio-sanitari e autisti. Nello specifico, si ricercano un autista part-time (categoria B, posizione economica B1) e 4 operatori socio-sanitari full-time (categoria B, posizione economica B3). Per quanto riguarda le candidature come autista, è necessario possedere la patente di guida B e l’abilitazione professionale KB; per il posto come Oss, invece, è necessario essere in possesso del titolo abilitante alla professione di Operatore socio-sanitario.Bisogna inviare laentro il 10; se il numero di domande supererà 100 ...