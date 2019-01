ilfattoquotidiano

: Caro Mark Zuckerberg, per Facebook stai scegliendo la strada sbagliata - vinciuto : Caro Mark Zuckerberg, per Facebook stai scegliendo la strada sbagliata - IvorAVGB : RT @ilfattoblog: L'idea di #Zuckerberg non produrrà nulla di buono né per #Facebook, né per i suoi utenti [DAL BLOG - di @guidoscorza] http… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019), ho letto la bozza della Carta che dovrebbe guidare il processo di istituzionalizzazione della Commissione indipendente che vorresti aiutasse, negli anni a venire, a decidere quali contenuti meritano di restare online e quali, al contrario, di essere condannati all’oblio. E ho anche letto che la pubblicazione della bozza mira a raccogliere commenti, suggerimenti e, mi auguro, anche critiche costruttive. Mi permetto, dunque, di indirizzarti questa lettera aperta (nda, aperta anche per contribuire a stimolare un dibattito nella comunità scientifica e, più in generale, in quella dei tuoi utenti).Lo spirito dell’iniziativa è apprezzabile, anzi nobile. La sua declinazione, a mio avviso, ènel metodo e nel merito e non produrrà nulla di buono né per, né per i suoi utenti. Un paio di questioni, per me centrali perché legate a principi ...