Bosch | un 2018 da record Ora tutto su elettromobilità e guida autonoma

(Di giovedì 31 gennaio 2019) “Vogliamo aumentare la nostra competitività in tutti i settori in modo da finanziare l’espansione della nostra leadership tecnologica e quindi il futuro della nostra società”: è questo l’obiettivo disecondo Stefan Asenkerschbaumer, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e CFO. Parole pronunciate alla presentazione dei dati di bilancio preliminari che, nel, hanno raggiunto un nuovostorico per il gruppo di Stoccarda: un fatturato di 77,9 miliardi di euro – ottenuto anche grazie agli investimenti sulla connettività – per una vendita dei prodotti del 37% superiore rispetto al 2017.Per il futuro, quindi, il colosso della componentistica tedesco è pronto a concentrare tutte le proprie risorse in due direzioni:e mobilità elettrica. Riguardo la prima, per i prossimi dieci anni gli analisti hanno previsto un volume di ...