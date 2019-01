Arsenal | all in su Perisic | ultimo tentativo last minute per strapparlo all' Inter RUMORS

Calciomercato LIVE - DIRETTA 30 gennaio : per Perisic si allontana l’Arsenal. Resterà all’Inter? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa di capire quali siano le possibilità di vedere Ramsey ...

Inter - Perisic resta : sedotto e abbandonato dall'Arsenal : Secondo la Gazzetta dello Sport Zhang avrebbe messo tutti sotto esame e al momento gli unici sicuri di restare sarebbero Skriniar, Icardi, Brozovic, Handanovic, Asamoah, De Vrij, Lautaro e Politano , ...

Inter - l'Arsenal alla carica per Perisic : Milano, 28 gennaio 2019 " Non è impensabile, non è fantacalcio la possibile cessione di Ivan Perisic a gennaio. Lo sostengono i media inglesi che continuano a parlare di un forte Interesse dell' ...

Inter - esplode il caso Perisic : il croato peensa solo all'Arsenal : Il vicecampione del mondo chiede di essere ceduto in Inghilterra, il Manchester United però si è raffreddato e rimane solo la pista Arsenal. I Gunners hanno proposto lo scambio con Ozil, rifiutato, e ...

Inter - passi avanti per la cessione di Perisic all’Arsenal : la situazione : L’Arsenal continua a sondare il terreno per Perisic, l’Inter si è seduta al tavolo per trattare l’addio dell’esterno croato già a gennaio Le voci di un possibile addio di Perisic all’Inter si fanno sempre più insistenti. Sia in ambienti legati alla Serie A, che dalla Premier League, arrivano indiscrezioni sulla stessa lunghezza d’onda. Le due società stanno trattando il passaggio dell’esterno ...

L'Arsenal ci prova : Ozil all'Inter in cambio di Perisic : Perisic e l'Inter: la storia " ormai non ci sono più dubbi " è ai titoli di coda. Lo ha ammesso con grande serenità anche Luciano Spalletti : "Piace a diversi club, ma bisogna che ci siano dei numeri ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal all’assalto per Perisic : offerto Ozil come contropartita : Ozil per Perisic, questa la proposta dell’Arsenal per portare a Londra il calciatore dell’Inter non proprio nella sua migliore annata nerazzurra Ozil per Perisic, l’Arsenal le prova tutte per portare a Londra l’esterno croato dell’Inter. I nerazzurri, che sinora avevano rigettato offerte attorno ai 40 milioni da parte dell’Arsenal, adesso devono meditare sulla possibilità di avere in cambio un calciatore ...

Milan-Napoli - Arsenal-Man. United e Rally : weekend a tutto sport su DAZN : Si preannuncia un weekend davvero interessante su DAZN: tanto calcio, ma anche rugby, sport americani, Rally e boxe L'articolo Milan-Napoli, Arsenal-Man. United e Rally: weekend a tutto sport su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Emery : Suarez? All'Arsenal serve un'ala : ANSA, - ROMA, 23 GEN - Denis Suarez può davvero finire All'Arsenal? L'allenatore dei 'Gunners', Unai Emery, non conferma e neppure smentisce l'arrivo del centrocampista spagnolo del Barcellona. "...

Arsenal - Emery 'contro' Ozil : l'allenatore lo esclude anche dalla sua squadra di paintball : Di sicuro, quando Unai Emery ha deciso di postare la foto sul suo profilo Twitter, non aveva calcolato le possibili reazioni della "Rete". I tifosi sono maliziosi, sempre pronti a cercare il ...

Arsenal Chelsea - striscione per Sarri all'Emirates : 'Se cerchi lo Scudetto lo trovi all'Hotel Firenze' : Non è iniziato nel migliore dei modi il 2019 di Maurizio Sarri. Alla terza uscita in Premier del nuovo anno, l'ex allenatore del Napoli ha incassato una sconfitta. Un ko che fa seguito allo 0-0 ...

Premier League : vittoria Liverpool con brivido - all'Arsenal il derby con il Chelsea : TORINO - Il 4-3 tra Wolverhampton e Leicester inaugura il sabato di Premier League. Stesso risultato ad Anfield Road in Liverpool-Crystal Palace: i ragazzi di Klopp trovano un successo molto ...

Ramsey alla Juve subito : Arsenal braccato : TORINO - Il giorno, a meno di novità dell'ultima ora, è stato fissato: venerdì . Il luogo, anche: Londra. E il fatto che l'agente David Baldwin sia in costante contatto con Fabio Paratici in vista di ...