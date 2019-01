«Russian Doll» | se Natasha Lyonne muore in ogni episodio

vanityfair

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) «», la nuova commedia di Netflix. Alcool, fumo, sesso libero e molta droga., la nuova serie disponibile su Netflix dall'1 febbraio, sfida la vostra soglia di tolleranza al politicamente scorretto. Non è un caso che il volto nonché autrice del progetto sia l'americana, 39 anni, icona gay (ma si definisce bisex) e con un passato di dipendenze di cui non ha mai fatto mistero.LEGGI ANCHE: «E poi ho deciso di vivere»Anzi, ci ha giocato in tutti i suoi ruoli, dall'esperta di sesso di American Pie alla detenuta tossica di Orange is the new black. In questa commedia surreale dall'umorismo nero, scritta con la regina della ...