Rifiuti,Cantone:mafia molto infiltrata

"La situazione degli appalti in materia diè caratterizzata in Italia da una violazione sistematica delle regole del codice degli appalti". Lo ha detto, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, sentito in Commissione parlamentare sul tema. Per, "finché il sistema degli appalti non sarà regolarizzato si verificheranno massicce infiltrazioni di organizzazioni criminali".Rimarcata "la difficoltà di far partire appalti competitivi e trasparenti con operatori aventi le caratteristiche" necessarie.(Di mercoledì 30 gennaio 2019)