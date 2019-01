Pronostico De Graafschap vs NAC, Eredivisie 01-02-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) De-NAC, venerdì 1 febbraio. Si aprirà con il match De-NAC di venerdì 1 febbraio la 20ª giornata del campionato olandese.Protagoniste della partita che si giocherà allo Stadion De Vijvergberg saranno le due squadre che chiudono la classifica. Proprio per questo motivo il risultato di De-NAC sarà molto importante per la stagione.Infatti le squadre, a metà stagione, sono separate soltanto da un punto e sono in piena lotta per la salvezza. La squadra che si classificherà ultima dovrà retrocedere, mentre le due che la precederanno andranno a sfidarsi nei play-off per la retrocessione.della partita.Come arrivano Dee NAC?All’inizio del nuovo anno il De Graafschamp aveva ottenuto in casa una vittoria imponente sul Fortuna Sittard per 5-1. Nonostante questa prestazione non sono riusciti a risollevarsi completamente, ...