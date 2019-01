Processo a Salvini | Sibilia M5S | Voteremo sì Fedriga Lega | Si

'Salviamo o no il bullo?' Base 5S divisa su Processo Salvini : Base M5S divisa sul voto del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti . A leggere i commenti sul blog delle Stelle, ma anche sulle pagine ...

Processo Diciotti - Lombardi : "Salvare Salvini ci costerà caro" : La grillina Roberta Lombardi si schiera apertamente a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Far passare la prassi secondo cui chi ricopre ruoli istituzionali e di potere, invece che essere ancora più ligio di tutti gli altri cittadini proprio in virtù della carica pubblica ricoperta, può sottrarsi al giudizio della magistratura" va contro i "valori fondanti del Movimento 5 Stelle che ha ...

Marco Travaglio - ribaltone sul Processo a Matteo Salvini : "Conseguenze rovinose" : Salvini a processo sì o no? Per Marco Travaglio la risposta è ovviamente sì. In primis perché il non dare via libera in Senato al procedimento contro Matteo Salvini per il caso Diciotti avrebbe conseguenze rovinose sulla tenuta politica del M5S, e tutti sappiamo quanto Travaglio tenga ai grillini. M

Matteo Salvini - M5S dirà sì a Processo in Giunta - poi al Senato... Il piano per salvare il leghista : La Giunta per l'immunità del Senato voterà a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Con quelli del M5S saranno 13 i "sì" contro i 10 "no" che dovrebbero arrivare da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Così hanno deciso i vertici grillini, perchè in fin dei conti

Diciotti-Salvini-M5S : la verità Il no al Processo sempre in pole : "Alla luce degli atti abbiamo registrato la retromarcia di Salvini, la situazione è totalmente cambiata. In ogni caso la nostra posizione sarà compatta". Ad affermarlo è il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso al termine della prima riunione della Giunta... Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : "Il governo traballa". Cos'ha detto a Salvini sul Processo Diciotti : Sul processo a Matteo Salvini il caos tra Lega e M5s è sintetizzato da una frase di Giuseppe Conte rubata prima della sua partenza per Nicosia, al vertice Med7: "Il governo traballa". La confidenza del premier, pubblicata dalla Stampa, testimonia il clima di tensione che si respirava martedì pomerig

Giuseppe Conte - la bomba di Augusto Minzolini : "Vi svelo la sua sceneggiata sul Processo a Salvini" : Tra chi ha pochi dubbi su cosa accadrà per la vicenda Diciotti e la richiesta di procedere contro Matteo Salvini c'è Augusto Minzolini, che in pochi caratteri, su Twitter, traccia il quadro e punta il dito contro quello che definisce il "carnevale grillino". Dunque, riporta quelle che definisce "voc

Diciotti - il giochetto suicida dei 5 Stelle : ecco i 7 grillini che voteranno sì al Processo contro Salvini : L'obiettivo dei 5 Stelle è chiaro: tenere in piedi la partita politica al Senato, contando su un accordo di governo e qualche mossa eclatante, magari di Giuseppe Conte che si è già dichiarato il '...

Matteo Renzi da ridere su Matteo Salvini : 'La ragione per cui voterò a favore del Processo'. Con che faccia? : Tra chi afferma di votare senza indugi a favore dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, c'è Matteo Renzi . Certo, credere a quel che dice è sempre piuttosto arduo - ...

Processo a Salvini - la Giunta lo sentirà entro sette giorni. Iter : verdetto in 2 mesi : Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia mette in guardia gli alleati pentastellati: «Bisogna capire se il Parlamento condivide le politiche del Governo, non solo di Salvini»

Fedriga : se M5s dice sì a Processo Salvini - tutto in discussione : Roma, 30 gen., askanews, - Se il Movimento cinque stelle vota sì all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti c'è il rischio che cada il governo? 'Dal mio punto di vista c'...