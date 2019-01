Morandi - perquisite sedi di Spea in Italia. Altri dieci indagati | : Due ponti ritenuti a rischio nel mirino della Procura in Liguria: sull’A7 e sullo svincolo di Genova Ovest.

Morandi - perquisite sedi di Spea in Italia. L’indagine si allarga : altri dieci indagati | : Due ponti ritenuti a rischio nel mirino della Procura in Liguria: sull’A7 e sullo svincolo di Genova Ovest.

