Italia-Russia | Matvienko invita Casellati a San Pietroburgo

Casellati : 'rapporti eccellenti' tra Italia e Russia : Mosca, 30 gen., askanews, - 'rapporti eccellenti che legano il vostro Paese al mio: ritengo che la diplomazia parlamentare possa dare il suo contributo'. Lo ha affermato la presidente del Senato, ...

Casellati a Mosca : per ribadire amicizia che lega Italia-Russia : Mosca, 29 gen., askanews, - Quella iniziata oggi sarà la 'prima visita in Russia da presidente del Senato' per Maria Elisabetta Alberti Casellati. 'Costituirà un'occasione importante per rinsaldare i ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : doppio successo della Russia nelle staffette - assente l’Italia : Si completa la tappa elvetica di Lenzerheide di IBU Cup di Biathlon: oggi in scena la staffetta singola e la staffetta mista, alle quali non ha preso parte l’Italia. doppio successo della Russia, che in entrambi i casi precede la Germania, mentre cambia il gradino più basso del podio: sono terze nella singola l’Ucraina e nella mista la Norvegia. Nella staffetta singola vince la Russia di Sergey Korastylev e Uliana Kisheva (due ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : l’Italia sfiora il podio nel team-relay. Vince a sorpresa la Russia : Si è chiuso con il team relay, la staffetta a squadre, il Mondiale di Slittino su pista artificiale in quel di Winterberg. Arrivano sorprese anche nell’ultima gara in programma: ad imporsi infatti non è la Germania padrona di casa, che aveva in squadra le tre medaglie d’oro nelle prove classiche, bensì la Russia. Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko e Yuzakhov/Prokhorov timbrano l’impresa: cambia il vincitore dopo tredici ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : la Russia domina la prova a squadre femminile con una super Iakovleva - settima una buona Italia : La seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo juniores di Salto con gli sci a Lahti (Finlandia) si è aperta con la netta vittoria della Nazionale russa nel Team Event femminile, trascinata da una fantastica Lidiia Iakovleva (miglior punteggio assoluto individuale in entrambe le serie). La squadra russa composta da Mariia Iakovleva, Aleksandra Barantceva, Anna Shpyneva e Lidiia Iakovleva ha dominato in lungo e in largo la competizione ...

Francia e Italia si contendono l'Africa - ma sono già passate Cina e Russia : Il "campionato delle armi" e degli affari in Africa è bello che andato. A contenderselo sono due potenze globali inavviCinabili: Russia e Cina, e come terzo incomodo c'è l'America di Trump. Per le "nazionali" europee, Francia, Germania, Italia, solo posti di seconda fila. Le fette più consistenti di una torta miliardaria spettano a Mosca e Pechino, per gli altri restano le briciole, comunque significative ma comunque ...

Italia-Russia - Casellati dal 30 gennaio al primo febbraio a Mosca : Mosca, 22 gen., askanews, - La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sarà a Mosca dal 30 gennaio al primo febbraio. È quanto si apprende dall'ambasciatore italiano in Russia ...

L’impresa di un Italiano in Russia : corre 39 km a -52°C - mai nessun uomo ci era riuscito [VIDEO] : Eccezionale impresa di Paolo Venturini, sovrintendente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro: in 3h54’10” ha corso la distanza di 39,120 km da Tomtor ad Oymyakon in Russia, alla temperatura di -52°C, con punte di -52,6°C, riuscendo nell’impresa che mai nessun uomo era stato in grado di compiere. Le temperature sono state rilevate da una serie di termometri Delta OHM, certificati a livello ...

Tria tende la mano a Putin e cerca l'asse Italia-Russia : Il lato oscuro del potere in Italia Amburgo, 17 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Luigi Di Maio ha promesso agli italiani un nuovo miracolo economico. Il modello: gli anni sessanta. A quel tempo, la costruzione dell'autostrada del Sole e delle ferrovie contribuì al boom. Ora a favorire crescita e lavoro