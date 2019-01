newsic

: Ascolta 'Fine Mess' il nuovo singolo degli #Interpol | IndieForBunnies - IndieForBunnies : Ascolta 'Fine Mess' il nuovo singolo degli #Interpol | IndieForBunnies -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) La band poi si esibirà in giro per il mondo e calcherà i palchi di festival come il Primavera, il NOS Primavera e il Best Kept Secret. Il brano "" mostra l'impeto di una band all'apice della ...