Figc contro il razzismo stop gara dopo 2 episodi Modifica regolamento dopo

Calcio - cambia la norma della Figc contro il razzismo : gara sospesa dopo due richiami : La Figc ha annunciato un cambia mento importante nella procedura da effettuare in caso di cori razzisti duranti le partite di Calcio . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il consiglio federale della Figc , riunitosi oggi a Roma, ha accolto le istanze presentate in seguito ai cori razzisti ai danni del giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly nella sfida contro l’Inter del 26 dicembre 2018. La nuova procedura prevede che dopo due richiami venga ...

Cori razzisti contro Koulibaly : per la procura Figc la gara andava sospesa : "Per me Inter-Napoli iera andava sospesa per i Cori razzisti verso Koulibaly, e infatti gli uomini della procura hanno segnalato ai funzionari dell'ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea chiedeva lo stop".Giuseppe Pecoraro, al telefono con l'Ansa, spiega la posizione della procura Figc su quanto avvenuto al Meazza. "La decisione -ribadisce- non spetta a noi ma all'ordine pubblico d'intesa con l'arbitro. Per quel che ci ...