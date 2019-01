Coppa Italia – Juventus out | Allegri difende i bianconeri | “non possiamo rimproverargli

Juve fuori dalla Coppa Italia : Juventus fuori dalla Coppa Italia . All'Azzurri d'Italia di Bergamo l'Atalanta riporta sulla terra l'armata, tutt'altro che invincibile, di Massimiliano Allegri. Un secco 3-0 che non ammette repliche ...

Atalanta-Fiorentina - Semifinale Coppa Italia 2019 : date - programma - orari e tv : Atalanta-Fiorentina è la prima Semifinale della Coppa Italia 2019 di calcio, si tratta di una sfida inattesa alla vigilia ma le due squadre hanno ampiamente meritato di arrivare a questo punto del torneo vincendo nettamente i propri quarti di finale: la Dea ha compiuto un’autentica impresa battendo la Juventus detentrice del trofeo, i viola hanno invece demolito la Roma con un roboante 7-1. Le due formazioni si fronteggeranno dunque in un ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0. Addio triplete : Doppietta di Zapata È la Coppa Italia delle sorprese. Dopo il Napoli (che comunque ha perso 2-0 col Milan), la Roma (sconfitta 7-1 dalla Fiorentina), esce anche la Juventus che viene travolta 3-0 dall’Atalanta. Partita senza storia a Bergamo, con reti di Castagne e doppietta di Zapata. Allegri ha schierato Cristiano Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Nel primo tempo, è uscito Chiellini per infortunio. Addio triplete per la Juventus. ...

CR7 chi? Il fenomeno oggi è Zapata : Juve addio Triplete - l’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia : Clamoroso allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia: l’Atalanta asfalta la Juventus per 3-0! I bianconeri eliminati dalla Coppa Italia, svanisce il sogno Triplete Una giornata ricca di sorprese e colpi di scena: dopo il clamoroso 7-1 della Fiorentina sulla Roma, nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è l’altrettanto pesante ko della Juventus contro l’Atalanta a lasciare tutti senza parole. Una sfida ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0 : Ronaldo non basta contro la squadra di Gasperini. Doppietta di Zapata : Impresa dell’Atalanta in Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Juventus, che ha vinto 4 edizioni consecutive del trofeo nazionale: se avesse vinto anche quest’anno sarebbe stato record europeo. Non sarà così e il merito è dei bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che hanno travolto la squadra campione d’Italia di Massimiliano Allegri col risultato di 3-0. I nerazzurri sono partiti fortissimo da subito e negli ...

Atalanta-Juventus 3-0 - Coppa Italia : impresa della Dea - i bianconeri abdicano dopo quattro stagioni. Nerazzurri in semifinale : L’Atalanta ha firmato una clamorosa impresa e ha sconfitto la Juventus per 3-0 nei quarti di finale della Coppa Italia, la Dea si è qualificata alle semifinali (ora giocherà contro la Fiorentina) e ha eliminato a sorpresa i bianconeri che avevano vinto le ultime quattro edizioni del torneo. Gli orobici hanno inflitto ai Campioni d’Italia la prima sconfitta stagionale in competizioni nazionali: dopo 19 vittorie e 2 pareggi in ...

Pagelle Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2019 : 3-0 - Zapata non si ferma più. Nella Juve non si salva nessuno : Le Pagelle della partita ATALANTA Berisha 6,5: molto attento il portiere albanese nelle uscite. Dà sicurezza a tutto il reparto e blocca anche l’unico vero tentativo della Juve firmato da Khedira. Toloi 7: il terzetto nerazzurro si sta muovendo bene, mettendo già in fuorigioco più volte gli attaccanti della Juve. Il brasiliano è attento e sicuro. Djimsiti 7: una serata da incorniciare. Insieme a Palomino cancella Ronaldo. Difesa ...

L’Atalanta ha battuto 3-0 la Juventus e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia : Nel terzo quarto di finale di Coppa Italia l’Atalanta ha vinto per 3-0 contro la Juventus e si è quindi qualificata alle semifinali, dove giocherà contro la Fiorentina, che alcune ore prima aveva vinto per 7-1 contro la Roma. Per

Coppa Italia – Federico Chiesa e quella dedica speciale : mani al cielo per Astori - l’esultanza è commovente [GALLERY] : Federico Chiesa e la speciale dedica a Davide Astori: l’attaccante della Fiorentina omaggia l’ex compagno durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma E’ andata in scena oggi pomeriggio la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Roma: la squadra viola ha letteralmente asfaltato la squadra giallorossa trionfando col punteggio di 7-1 e, dunque, assicurandosi un posto in semifinale. Partita ...

Coppa Italia : impresa Atalanta - Juve ko : 22.40 impresa dell'Atalanta in Coppa Italia:i bergamaschi confermano l'ottimo momento eliminando nei quarti addirittura la Juventus di Ronaldo con un netto 3-0. Ora in semifinale c'è la Fiorentina. Dopo una buona partenza (Szczesny para bene su Gomez), uno-due micidiale: al 37' Castagne strappa il pallone a Cancelo e va a segno dal limite; al 39' girata esplosiva di Zapata. Subito dopo espulso Allegri per proteste. Forcing Juve a inizio ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score : tracollo Roma. Atalanta - 45' super! - quarti di finale - : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score dei quarti in programma oggi, 30 gennaio 2019. Si giocano Fiorentina Roma e Atalanta Juventus.

Inter-Lazio - le probabili formazioni di Coppa Italia : Sarà la partita tra Inter e Lazio a chiudere il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Già si conosce chi sarà la rivale della squadra che uscirà vincitrice da questa sfida: sarà il Milan di ...

Coppa Italia : debacle della Roma - 7-1 contro la Fiorentina : Sonora sconfitta per la Roma che allo Stadio Artemio Franchi esce umiliata dai quarti di finale della Coppa Italia da un brutto 7-1 contro la Fiorentina. I Viola portano a casa un risoltato strepitoso ...

Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma : “la punizione c’è stata in campo - non mi sembra il caso di andare oltre” : Le parole di Monchi dopo la deludente e amara sconfitta della Roma contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni“. Sono le parole del ...