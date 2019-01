8 delle Langhe ad Automotoretrò Riflettori puntati sul Trofeo Dario Sebaste dedicato a

Simone Moro rinuncia a raggiungere la vetta del Manaslu a causa delle valanghe - Sky TG24 - : "Le valanghe sono aumentate e hanno iniziato ad arrivare al campo base", ha scritto l'alpinista su Facebook. Per fortuna, "poco dopo questa foto un elicottero è venuto a recuperarci"

Grandi Langhe 2019 inaugura la stagione delle anteprime del vino : Roma, 30 gen., askanews, - Grandi Langhe raddoppia. Con circa 2000 ingressi registrati, tra sommelier, buyer, ristoratori e stampa, l'edizione appena conclusa di Grandi Langhe, la manifestazione ...

'8 delle Langhe' - a gennaio aprono le iscrizioni per la quattro giorni delle moto d'epoca : ... da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre, per altrettante tappe da circa 200 km l'una , con la formula della gara di regolarità in una delle zone più affascinanti del mondo. Un percorso a forma ...

8 delle Langhe - moto d’epoca e passione : Quattro tappe da circa 200 km l’una, da percorrere in altrettanti giorni in un evento di regolarità in una delle zone più belle del mondo. Un percorso a forma di “quadrifoglio” che si dipana nel basso Piemonte tra le colline delle Langhe, le rocche del Roero e i pendii delle Alpi Marittime, passando su alcune delle più belle e famose strade d’Italia. È questa la ricetta della manifestazione “8 delle Langhe – Trofeo Dario Sebaste”, ...