Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 09 | 10

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sì all'autorizzazione a procedere e lo stop della Lega - 29 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il Sì all'autorizzazione a procedere e lo stop della Lega; USA e Taleban verso un accordo , 29 gennaio 2019, .

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il ministro trenta dato disposizioni alla comando operativo di vertice interforze di valutare l’avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan a riferirlo sono fonti della Difesa che sul possibile ritiro aggiungono l’orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi ma lei ministro degli Esteri Enzo ...

CUBA - TORNADO A L'AVANA : 3 MORTI E 172 FERITI/ Ultime Notizie - vento oltre i 100km/h : scenario apocalittico : Un TORNADO si è abbattuto su L'AVANA, capitale di CUBA: il bilancio parla per ora di 3 MORTI e 172 FERITI. Danni ingenti: il racconto dei testimoni.

Ultime Notizie CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Benatia saluta : 'Grazie - tifo per voi : meritate la Champions' : ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS: trattative in entrata e in uscita della società bianconera, Benatia lascia i bianconeri, destinazione Qatar

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - ecco la Gazzetta Ufficiale in pdf : Pensioni ultime notizie: Quota 100, ecco la Gazzetta Ufficiale in pdf È stato fatto un passo importante sul fronte Pensioni, con la pubblicazione del decreto che contiene Quota 100 e pensione di cittadinanza in Gazzetta Ufficiale. La fase uno è conclusa e adesso l’attesa è tutta per la circolare attuativa, che dovrebbe uscire a breve e che includerà tutte le informazioni e i dettagli sulla domanda per fare Quota 100, sul raggiungimento dei ...

Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale martedì 29 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitali studio finisce All’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo La vicenda si cuoce il governo depositata oggi a Strasburgo una memoria difensiva sostenendo che di giurisdizione appartiene l’Olanda paese di bandiera della nave giunse in Italia con una temeraria condotta anziché trovare riparo sulla costa tunisina distante ...

Perisic lascia l'Inter?/ Ultime Notizie calciomercato - croato verso l'Arsenal : Emery - 'cerchiamo un esterno..' : calciomercato Inter, Ultime notizie. Prende la parola il ds Marotta: 'Perisic vuole partire. Idea Carrasco? Per ora siamo alla fase dei sondaggi'.

Ultime Notizie calciomercato Juventus/ Benatia - visite mediche in Qatar mentre Zurkowski diventa viola : Ultime notizie calciomercato Juventus: trattative in entrata e in uscita della società bianconera, Benatia lascia i bianconeri, destinazione Qatar

Venezuela - Ultime Notizie : una crisi sempre più internazionale : Venezuela, ultime notizie: una crisi sempre più internazionale A pochi giorni dall’auto-proclamazione di Juan Guaidò a presidente del paese continua lo scontro politico in Venezuela. Il contesto è quello di continue tensioni di piazza. Ma anche di un allargamento su scala globale della crisi politica in corso. Un contesto in cui a contare sono sempre più anche le volontà della comunità internazionale. Il contestato Presidente del paese ...

