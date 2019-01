Roma | Marcano non convince | Monchi accelera per Domagoj Vida e sonda Ilicic

Roma : Elneny e Schneiderlin non convincono - bloccato Marcano : La Gazzetta dello Sport scrive invece che è stato offerto Ogbonna , attualmente al West Ham, ma è un profilo che non convince. Esattamente come non è stato preso in considerazione il brasiliano ...

Roma - gol di Marcano : è il 17° marcatore diverso - record in Europa. Debutto per Riccardi - preoccupano gli infortuni : Un poker per archiviare gli ottavi di finale di Coppa Italia e cominciare il nuovo anno sulla scia di come si era chiuso quello precedente. La Roma non ha sbagliato l'appuntamento contro l'Entella e, ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - si complica l'addio di Marcano : il Siviglia punta su Bailly : Calciomercato Roma, Ultime notizie: il Siviglia punta a Bailly e abbandona la strada che portava a Marcano. Il difensore rimane nel mirino del Galatasaray.

Roma - Marcano si avvicina al Siviglia - Monchi punta Iago Maidana : Come da copione, ieri Monchi è rientrato dagli Usa. L'incontro con Pallotta è servito per illustrare al presidente il progetto tecnico. A breve e medio termine. Se su Di Francesco, per ora passa la ...