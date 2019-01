L'autista la fa scendere dall’autobus Perché senza biglietto - 21enne muore assiderata : Una storia tanto assurda quanto drammatica, quella di Iryna Dvoretska, studentessa ucraina di medicina di 21 anni che è morta assiderata dopo essere stata cacciata dall'autobus perché senza biglietto. Erano le 4 di mattina nel nord dell'Ucraina, mentre il termometro segnava -20 gradi e il conducente del mezzo su cui Iryna viaggiava ha deciso di fare scendere la giovane, nonostante le condizioni climatiche. A riportare la vicenda, ...

Perché gli scafisti non sono il vero problema dell’immigrazione : Imbarcazione di migranti (crediti: U.S. navy photo by Chief Information Systems Technician Wesley R Dickey/Released – CC) Fermare gli scafisti. Una dichiarazione che nella politica italiana sembra diventata un mantra. E che all’apparenza potrebbe giustificare qualsiasi tipo di azione o di ulteriore dichiarazione, non importa quanto discutibile. D’altronde chi potrebbe dirsi a favore degli scafisti? Nessuno, ovviamente: mettono in pericolo ...

DIETRO LE QUINTE/ "Ecco Perché gli Usa appoggiano ancora Salvini e Di Maio" : Caos migranti, Salvini a processo, il monito di Draghi sul debito: il governo gialloverde è isolato in Europa, ma ha il sostegno degli Usa

Sea Watch - ecco Perché l'Olanda non ha l'obbligo di accogliere i migranti a bordo" : Il 'caso Hirsi' è una vicenda che ha visto l'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2012, per la politica dei 'respingimenti in mare' dei migranti voluta dall'ultimo governo ...

Sanremo 2019 - il rischio conflitto di interesse (facilmente visibile) “guidato” da Claudio Baglioni : ecco Perché il festival quest’anno si fa in”famiglia” : “Baglioni? Non lo reggo: piaceva ai fasci. Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello”, aveva dichiarato lo scorso anno Antonio Ricci. Il cantante aveva fatto poi sapere di aver querelato il papà di Striscia la notizia. Tra i due non corre dunque buon sangue ma questa volta il tg satirico di Canale 5, programma di punta della concorrenza, accende i riflettori su un presunto conflitto di interessi al festival di Sanremo guidato dal ...

M5s e Luigi Di Maio - pagliacciata sul processo a Matteo Salvini : 'Abbiamo cambiato idea' - Perché sono finiti : Lo scacco matto non è più una ricostruzione giornalistica, ma la realtà dei fatti. Si parla della mossa con cui Matteo Salvini ha fregato il M5s , sempre più vicino al collasso. Il contesto è quello ...

Alex Del Piero - tale padre tale figlia. Più vista Dorotea? Ecco Perché ora ne parlano tutti : Quando si dice seguire le orme di famiglia. È successo a Cristian, il figlio primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, che a tredici anni già fa sognare i tifosi giallorossi distinguendosi sul rettangolo verde anche per fairplay. Ricordate? In una partita giocata a settembre scorso, con il portiere avversario a terra per un colpo ricevuto, Cristian ha rinunciato al gol fermando l’azione e poi spiegato davanti alle telecamere (tra l’altro in ...

Festa degli innamorati 2019 : data - storia e Perché si celebra : Festa degli innamorati 2019: data, storia e perché si celebra E’ importante conoscere la tradizione e il motivo per il quale il 14 Febbraio si festeggia la Festa degli innamorati. I Romani celebravano un rito di fertilità in cui invocavano una divinità, Lupercus. Durante questi festeggiamenti i nomi degli uomini e delle donne venivano messi dentro un’urna dalla quale un bambino estraeva a coppie i nomi di coloro che avrebbero dovuto ...

Perché la polemica preventiva sugli arbitri? Ripartiamo da Koulibaly : La lezione di Ottavio Bianchi Non usciremo mai dal nostro corto circuito mentale se la polemica arbitrale diventa addirittura preventiva. Domani sera, per Milan-Napoli di Coppa Italia – quarti di finale, partita secca – è stato designato Giacomelli che era al Var sabato sera per il Milan-Napoli di campionato. L’accusa a Giacomelli è di non aver segnalato a Doveri il fallo da rigore di Bakayoko su Insigne. Il rigore poteva ...