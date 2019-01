Giovedì 31 gennaio Dacia Maraini presenta “Corpo Felice”

BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 31 gennaio alle 17.15 nella saletta di viale Krasnodar : Anche i lupi hanno un cuore per intrattenere i bambini 29-01-2019 / Giorno per giorno Giovedì 31 gennaio 2019 alle 17.15 nella sala Piccoli della BIBLIOTECA RODARI , viale Krasnodar 102 a Ferrara, ...

MUSEI DI ARTE ANTICA - Giovedì 31 gennaio alle 17 la presentazione nella sede di Architettura - via Ghiara 36 - : 'La Certosa di San Cristoforo': un libro sull'edificio monastico 29-01-2019 / Giorno per giorno Giovedì 31 gennaio 2019 alle 17 nel Salone d'onore di Palazzo Tassoni , via Ghiara 36, Ferrara, - sede ...

Oroscopo del giorno 31 gennaio con stelline : Giovedì positivo per Scorpione - giù l'Aquario : L'Oroscopo del giorno 31 gennaio 2019 riapre con nuove previsioni corredate immancabilmente dalla nostra seguitissima classifica stelline quotidiana. Il responso dall'Astrologia, quest'oggi impostata in esclusiva sugli ultimi sei segni, è tutto incentrato sull'amore nonché sulle attività di lavoro. Allora, curiosi di scoprire la classifica e le predizioni per la giornata di giovedì? Non avendo dubbi sulla risposta, iniziamo subito a mettere in ...

BLACK THURSDAY/ Giovedì 31 gennaio a Saronno 'Jazz from the 60s' con il trio Mariotti-Quatrana-Grossi : 'Jazz from the 60s': è il titolo del 'BLACK THURSDAY' in calendario Giovedì 31 gennaio a Saronno. Si esibirà il trio Mariotti-Quatrana-Grossi

Analisi Auditel : La serata di Giovedì 24 gennaio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre subito sotto la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di un paio di punti la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 6% di share e con la linea di La7 che con 8 e mezzo sale fin verso il 9% di share e la curva di Stasera Italia su Rete 4 che rimane confinata ...

Ascolti tv Giovedì 24 gennaio - ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi ieri in sfida contro Elena Sofia Ricci Serata di grandi sfide a colpi di share quella di ieri, giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con la fiction Che Dio ci aiuti. La nuovo puntata della serie con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta edizione, ha tenuto davanti al teleschermo 5.575.000 […] L'articolo Ascolti tv giovedì 24 gennaio, ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei ...

Ascolti TV | Giovedì 24 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti domina (22%) - Isola 18.27%. Morgan su Mercury 6.81% - cala Giacobbo (4%) : Isola dei Famosi: Luca Vismara, Ghezzal, Marina La Rosa, Riccardo Fogli, Paolo Brosio, Sarah Altobello Nella serata di ieri, Giovedì 24 gennaio 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.575.000 spettatori pari al 21.4% di share, nel primo episodio, e 4.848.000 spettatori pari al 22.64% nel secondo episodio (qui gli Ascolti della scorsa settimana). Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.23 – la ...

Che Dio ci aiuti 5 – Terza puntata di Giovedì 24 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : Quinta stagione per Che Dio ci aiuti, la serie comedy che dal 2011 appassiona il pubblico di Rai1. Dieci nuove puntate ambientate nel convento più bizzarro del piccolo schermo, allegro e familiare, dove un gruppo di brillanti ragazze e una suora speciale affrontano le scelte più importanti della loro vita. Un convento “che non ti […] L'articolo Che Dio ci aiuti 5 – Terza puntata di giovedì 24 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. sembra ...

Estrazioni Lotto - Superenalotto e 10eLotto di oggi - Giovedì 24 gennaio 2019 : In diretta su Leggo.it le Estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di oggi, giovedì 24 gennaio 2019: ecco i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del...

