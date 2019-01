Dodicenne litiga con i genitori | prende la carta di credito della madre e vola a Bali

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) Dopo aver discusso con i suoi, ha “rubato” ladie ha preso un volo per, dove ha trascorso quattro notti in un hotel di lusso. È la “vendetta” messa in atto da un ragazzino di dodici anni dell‘Australia. A raccontare la notizia sono i giornali locali, ripresi dal Daily Mail. “Siamo rimasti scioccati, la facilità con cui ha fatto tutto questo da solo ci ha disgustati. Come è potuto accadere? Nessuna emozione può ben spiegare come ci siamo sentiti quando abbiamo saputo che nostro figlio era partito”, ha raccontato laEmma a “Current Affair“.Prima di partire, il ragazzino aveva pianificato tutto, documentandosi sue cercando una compagnia aerea che gli permettesse di viaggiare da solo senza il consenso scritto dei. Una volta individuata quella giusta, ha prenotato il volo ...