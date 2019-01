Corruzione - Transparency : Italia migliora : 11.54 Corruzione,Transparency:Italia migliora L'indice di percezione della Corruzione 2018, Cpi, pubblicato da Transparency International vede l'Italia al 53esimo posto nel mondo con un punteggio di 52 punti su 100, due punti in più rispetto all'anno precedente,. Si conferma il trend in lenta crescita del nostro paese nella classifica globale e in quella europea,dove ci ...

Percezione della Corruzione : per Transparency l'Italia migliora lentamente : Continua a confermarsi il trend in lenta crescita del nostro Paese nella classifica globale e in quella europea, dove ci stiamo gradualmente allontanando dagli ultimi posti: l'Indice di Percezione della corruzione 2018 (Cpi) pubblicato oggi da Transparency International, vede l'Italia al 53esimo posto nel mondo con un punteggio di 52 punti su 100, di due punti migliore rispetto all'anno precedente quando ...

