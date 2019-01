Coppa d' Asia | Zaccheroni | niente finale Qatar a valanga | finisce 4-0

La finale della Coppa d’Asia sarà Qatar-Giappone : La nazionale di calcio qatariota ha battuto 4-0 gli Emirati Arabi Uniti nella seconda semifinale della Coppa d’Asia e si è qualificata alla finale, che giocherà questa settimana contro il Giappone, che ieri ha eliminato l’Iran. Il Qatar era dato

Alberto Zaccheroni - semifinale in Coppa d'Asia con gli Emirati : obiettivo - papparsi il Giappone : Dopo aver battuto l' Iran 3-0, il Giappone vola in finale della Coppa d' Asia e il prossimo avversario uscirà dalla sfida di oggi tra gli Emirati di Alberto Zaccheroni e il Qatar. Il tecnico italiano, che vinse uno scudetto col Milan nel 1999, in caso di vittoria sfiderebbe la sua ex nazionale che h

Coppa d'Asia - Osako show : il Giappone è la prima finalista - battuto l'Iran 3-0 : il Giappone la prima squadra finalista della Coppa d'Asia 2019 . La nazionale guidata da Hajime Moriyasu ha sconfitto per 3-0 l'Iran di Queiroz e ha staccato il pass per la finalissima che si giocherà ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : é il giorno delle sorprese : Fino a ieri ció che era mancato in questa Coppa d’Asia erano le sorprese: tutte partite tirate fino all’ultimo é vero, ma alla fine a spuntarla sono sempre state (ad eccezione del Vietnam con la Giordania) le squadre più quotate.Nelle due partite di ieri invece le sorprese sono arrivate eccome: nella partita delle 14.00, il Qatar ha sconfitto la più quotata Corea del Sud, indicata da tutti gli esperti come una delle probabili ...

Coppa d’Asia 2019 - gli Emirati Arabi di Zaccheroni in semifinale : battuta 1-0 l’Australia : L’allenatore italiano stacca il pass per il penultimo atto della Coppa d’Asia, superando di misura l’Australia Un allenatore italiano in semifinale di Coppa d’Asia c’è, ed è Alberto Zaccheroni. Si è completato il tabellone delle semifinali della competizione e dopo le vittorie di Giappone e Iran, con l’eliminazione della Cina di Marcello Lippi, si sono qualificate il Qatar e gli Emirati Arabi di Alberto ...

Coppa d'Asia - Lippi lascia la Cina dopo l'eliminazione : Marcello Lippi lascia la panchina della Nazionale di calcio cinese 'a contratto scaduto' dopo la Coppa d'Asia negli Emirati Arabi Uniti dove la corsa dei 'Dragoni rossi' s'è fermata ieri ai quarti di ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : ecco le prime due semifinaliste : Sono iniziati ieri i quarti di finale di Coppa d’Asia e continueranno anche oggi con le ultime due sfide in programma.Nella prima sfida, quella tra Vietnam e Giappone, hanno prevalso quest’ultimi grazie alla rete su rigore del classe 1998 Ritsu Doan al 57′. Oltre che per il risultato però, questa sfida verrà ricordata come la prima della storia in Coppa d’Asia ad aver visto la presenza del VAR, utilizzato per ben due ...

Coppa d'Asia : ufficiale - Lippi lascia la Cina : SCELTO NEL 2016 - " E' stato davvero un grande onore per me guidare una così importante squadra di un così importante Paese come la Cina " ha detto il ct dell'Italia campione del mondo nel 2006. La ...