Calciomercato | Sampdoria e Juventus trovano l’accordo per Audero | il costo del riscatto

Calciomercato Sampdoria - Kownacki spinge per lasciare Genova : il sostituto potrebbe essere Destro : Il club blucerchiato ha contattato il Bologna per valutare le possibilità di arrivare a Destro, poco utilizzato fino a questo momento della stagione L’arrivo di Gabbiadini non ha chiuso il mercato in entrata della Sampdoria, i doriani infatti devono fare i conti con la voglia di Dawid Kownacki di lasciare l’Italia per trasferirsi al Fortuna Dusseldorf. Per questo motivo, la società del presidente Ferrero ha bisogno di trovare ...

Sampdoria - Calciomercato chiuso? Forse no… : Sampdoria, il ds Carlo Osti ha parlato di questo rush finale di calciomercato con i doriani che potrebbero puntellare la rosa Il ds della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato ai microfoni di Skysport delle possibili mosse di calciomercato del club doriano sino a fine mese. “Il mercato chiude il 30 gennaio, sappiamo che le sorprese sono dietro l’angolo. Diamo fiducia a questo gruppo. Se dovesse capitare qualcosa, si farà“. ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : Dodô ceduto al Cruzeiro : GENOVA - Dodô al Cruzeiro : ora è ufficiale. La società blucerchiata lo ha ceduto, infatti, in prestito con obbligo di riscatto. Questa la nota del club doriano: " L'U.C. Sampdoria comunica di ...

Calciomercato - Sampdoria presa d’assalto : Galatasaray e Sassuolo bussano alla porta doriana : Sampdoria alle prese con diverse trattative di Calciomercato in uscita, in attacco qualcuno lascerà la rosa di Giampaolo La Sampdoria durante l’attuale sessione di Calciomercato, ha messo a segno il colpo Gabbiadini. Un ritorno gradito in maglia doriana, che ha scatenato un effetto domino non da poco. Tanti club hanno pensato che la Sampdoria adesso debba cedere qualche attaccante della rosa di Giampaolo e probabilmente sarà così. In ...

Calciomercato - Arsenal : interesse per Audero della Sampdoria : Alla Sampdoria è arrivato la scorsa estate e ci ha messo veramente poco a diventare un punto fermo nelle scelte di Marco Giampaolo, nonostante la giovane età. Dopo aver fatto bene con la maglia del ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : ceduto Rolando al Carpi : GENOVA - Cessione temporanea in casa Sampdoria : Gabriele Rolando lascia i blucerchiati e si trasferisce al Carpi fino a giugno 2019. Il 23enne terzino destro, lo scorso anno al Palermo ,, chiuso nel ...

Calciomercato Sampdoria - Giampaolo : 'Defrel resta. Parte Kownacki' : La notizia era già nell'aria da tempo, ma adesso la conferma arriva direttamente da Marco Giampaolo: Dawid Kownacki lascerà la Sampdoria a gennaio . "Chi Parte tra Gregoire Defrel e Kownacki? Il ...

Calciomercato - la Sampdoria cambia strategia in uscita : via Defrel - Kownacki verso la permanenza : Sampdoria alle prese con un’uscita importante in attacco dopo l’arrivo di Gabbiadini alla corte di mister Giampaolo L’attacco della Sampdoria sta subendo un notevole mutamento in questo Calciomercato invernale. L’arrivo di Manolo Gabbiadini ha portato nuova linfa in rosa, ma a tale innesto corrisponderà per forza di cose un addio importante. Dapprima si pensava che a fare le valigie sarebbe stato Dawid Kownacki, al ...

Calciomercato - scambio in dirittura d’arrivo tra Fiorentina e Sampdoria : la situazione : Calciomercato, Fiorentina e Sampdoria lavorano al completamento di uno scambio che soddisferà entrambi i tecnici: i dettagli Calciomercato, Fiorentina e Sampdoria sono al lavoro per completare uno scambio abbastanza intricato. Sì perchè il tutto parte dall’addio ormai certo di Dragowski alla viola, il portiere andrà a farsi le ossa in prestito e dunque la società toscana si è mossa per prendere un secondo portiere più esperto. Qui ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale l’arrivo di Mulè : Calciomercato Sampdoria – La Società Trapani Calcio comunica la cessione a titolo definitivo alla Sampdoria del difensore Erasmo Mulè. Contestualmente alla cessione è stato definito dalla società blucerchiata il prestito temporaneo dello stesso Mulè al Trapani. Il giovane difensore, pertanto, continuerà a vestire la maglia granata fino a giugno 2019. Classe 1999, di Alcamo (Trapani), Mulè ha mosso i primi passi da calciatore nella ...

Calciomercato - Empoli e Sampdoria pensano ad uno scambio “a sorpresa” : Calciomercato, Empoli e Sampdoria sono in trattativa per completare uno scambio molto interessante in questa finestra invernale Calciomercato, Empoli e Sampdoria stanno pensando di fare affari in questa sessione invernale. I due club, secondo il Corriere dello sport, starebbero pensando ad uno scambio che coinvolgerebbe due giovani delle due rose. Si tratta di Zajc e Kownacki, calciatori in rampa di lancio, ma che per adesso hanno un ...

Calciomercato - Dennis Praet ed il suo futuro lontano dalla Sampdoria : “ho un accordo con la società” : Calciomercato, Dennis Praet non lascerà la Sampdoria nella sessione invernale, in estate invece trattenere il belga potrebbe essere complicato Calciomercato, Dennis Praet ha parlato del proprio futuro alla Sampdoria. Il centrocampista si è concesso ai microfoni di hln.be, ed ha dichiarato: “Se non avessi firmato il rinnovo, la prossima estate mi sarebbe rimasto solo un altro anno di contratto, e poi sarei potuto partire per una ...