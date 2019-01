laprimapagina

: RT @Twiperbole: Fuga di gas in #viaLorenzetti in zona Barca, 162 abitazioni interessate. Strada chiusa al traffico veicolare. Il centro Ros… - PLBologna : RT @Twiperbole: Fuga di gas in #viaLorenzetti in zona Barca, 162 abitazioni interessate. Strada chiusa al traffico veicolare. Il centro Ros… - CapitanAchab : RT @Twiperbole: Fuga di gas in #viaLorenzetti in zona Barca, 162 abitazioni interessate. Strada chiusa al traffico veicolare. Il centro Ros… - Laprimapagina : #Bologna Zona Barca: Fuga di gas in via Lorenzetti, accoglienza del centro sociale Rosa Marchi -

(Di martedì 29 gennaio 2019) I cittadini residenti in nove numeri civici di via, in, al Quartiere Borgo Panigale-Reno, sono stati evacuati