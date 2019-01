Serie B - Verona-Cosenza 2-2 : gol di Tupta - Di Carmine - Sciaudone e Idda : Per il Verona sembrava tutto fatto. Un gol per tempo, Cosenza alle corde e vetta a soli quattro punti . Invece nulla di tutto questo, i calabresi rimontano da 2-0 a 2-2 in appena quattro minuti e ...

Verona-Cosenza : pronostico - quote e probabili formazioni : Verona-Cosenza: pronostico, quote e probabili formazioni Verona-Cosenza andrà in scena Lunedì 28 Gennaio alle ore 21.00 presso lo stadio Bentegodi di Verona e sarà valida per la 21a giornata di Serie B. Nell’ultima uscita l’Hellas ha perso con un sonoro 3 a 0 contro il Padova, mentre il Cosenza non è andato oltre lo 0 a 0 con l’Ascoli. LEGGI ANCHE: Il 2018 della Serie B: i top e i flop del campionato ...

Serie B - Padova-Verona 3-0. Finisce 0-0 tra Cosenza e Ascoli : Si ferma la corsa del Verona, riparte la rincorsa del Padova. Questo il verdetto del derby veneto andato in scena all'Euganeo, che ha visto il ritorno al successo dei padroni di casa, spinti dai gol ...