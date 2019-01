Tragedia in volo | disposta l' autopsia su Scarpelli Indagini sulla dinamica | ipotesi di

L’elicottero sorvola la costa di Ubatuba ma qualcosa va storto : il volo turistico finisce in Tragedia . E la passeggera riprende tutto : Un volo turistico per ammirare le spiagge brasiliane di Ubatuba dall’alto. A bordo, oltre al pilota, anche quattro turisti che si godono il panorama e riprendono con il cellulare. Ad un tratto l’avaria: il veli volo perde quota e precipita sulla spiaggia. Le quattro persone a bordo sono uscite miracolosamente illese dallo schianto. Nell’incidente è morto un uomo di 42 anni che si trovava a passare proprio nel luogo dello ...

Tragedia in volo - cade elicottero : morta la coppia ‘vip’ della politica : Martha Erika Alonso, governatrice dello stato messicano di Puebla, è morta nella notte italiana tra lunedì e martedì a causa dello schianto dell’elicottero su cui stava viaggiando. Insieme a lei sono morti anche suo marito, il senatore Rafael Moreno Valle, i due piloti e un terzo passeggero. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo, nell’area di Puebla. Non si conoscono ancora le cause e finora i giornali locali hanno parlato di un ...