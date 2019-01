Nuova Classifica WTA 28 01 2019 – Osaka si prende la vetta | Kvitova seconda | scivolano

Nuova Classifica ATP 28/01/2019 – Djokovic stacca Nadal - crolla Federer : perdono posizioni Fognini e Cecchinato : Novak Djokovic batte Nadal agli Australian Open e lo stacca in Classifica, Federer scivola in 6ª posizione, perdono qualche piazzamento Fognini e Cecchinato: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 28/01/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP, all’indomani della finale degli Australian Open, vede il vincitore Novak Djokovic allungare di circa 2000 ...

Serie B - Foggia : la Corte Federale d'Appello riduce a 6 punti la penalizzazione. La Nuova classifica : - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ Foggia CALCIO SRL, AFFINCHÉ RINNOVI LE ...

Supergigante a Cortina : Mikaela Shiffrin Nuova regina nella classifica della coppa del mondo : Mancherà a tutta la coppa del mondo perché un gran personaggio. Un'atleta di altissimo livello. Io volevo essere qui nella sua ultima gara a Cortina, per questo le ho regalato i fiori, ma la ...

Nuova Classifica WTA 14/01/2019 – Halep - la 1ª posizione è a rischio : la romena dovrà difendersi da 10 avversarie : Iniziati gli Australian Open, Simona Halep dovrà difendersi da ben 10 avversarie per mantenere la prima posizione: ecco la Nuova Classifica WTA aggiornata al 14/01/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA, aggiornata al 14/01/2019, vede al top ancora Simona Halep, ma la tennista romena dovrà difendersi da ben 10 avversarie per non perdere la vetta. Va ...

Nuova Classifica ATP 14/01/2019 – Australian Open letali per Federer : il Re rischia il tracollo! : Con gli Australian Open già iniziati cambiano le carte in tavola! Djokovic domina, Nadal quasi sicuro del secondo posto, Federer rischia il tracollo: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 14/01/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP con la quale inizia la settimana inaugurale degli Australian Open, permette di fare delle proiezioni interessanti in merito ai ...

Spunta una Nuova classificazione di Borderlands : Game of the Year Edition a Taiwan : Potrebbero esserci (di nuovo) interessanti novità sul franchise di Borderlands. Come riferisce Gematsu, infatti, la Taiwan Digital Game Rating Committee ha pubblicato la classificazione di una versione di Borderlands per PlayStation 4 e Xbox One, specificando, inoltre, che la software house del titolo in questione sarebbe è la Blind Squirrel Entertainment.C'è un precedente: un paio di anni fa, per la precisione nel maggio 2017, la Game Rating ...

Nuova Classifica WTA aggiornata al 07/01/2019 – Halep al top senza giocare - sale Pliskova : Giorgi unica azzurra : Halep al vertice davanti a Kerber e Wozniacki, sale Pliskova vincitrice a Brisbane, Camila Giorgi unica azzurra in top 100: la Nuova Classifica WTA aggiornata al 07/01/2019 Iniziati ufficialmente i primi tornei in giro per il mondo, è il momento di aggiornare il ranking maschile. Come ogni lunedì, diamo uno sguardo alla Nuova Classifica WTA che vede Simona Halep ancora al vertice pur senza giocare: la tennista romena è ancora alle prese ...

Nuova Classifica ATP 07/01/2019 – Djokovic in vetta - Zverev punta Federer : best ranking Cecchinato : Novak Djokovic guarda tutti dall’alto, dietro di lui Nadal e Federer con Zverev pronto a giocargli un brutto scherzo nelle prossime settimane. Fognini e Cecchinato i migliori azzurri: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 07/01/2019 Iniziati ufficialmente i primi tornei in giro per il mondo, è il momento di aggiornare il ranking maschile. Come ogni lunedì, diamo uno sguardo alla Nuova Classifica ATP che vede Novak Djokovic ancora ...

Sci alpino - Italia a caccia di conferme nello slalom di Zagabria. Razzoli e Moelgg per scalare la classifica - Nuova sfida per Alex Vinatzer : Dopo il City Event di Oslo del giorno di Capodanno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 torna subito in pista in vista dello slalom di Zagabria, in Croazia, di domenica. Si torna a gareggiare tra i pali stretti dopo l’incredibile gara di Madonna di Campiglio, che ha visto le uscite di scena di “Sua Maestà” Marcel Hirscher e del norvegese Henrik Kristoffersen, lasciano campo libero allo svizzero Daniel Yule ed agli austriaci ...

Sci alpino - Coppa Europa Kvitfjell 2018 : Valentina Cillara Rossi quarta nel SuperG vinto da Christina Ager - Nuova leader della classifica : Valentina Cillara Rossi conquista un ottimo quarto posto nel SuperGigante di Kvitfjell, Norvegia, valevole per la Coppa Europa 2018/19 di sci alpino. La 24enne nata a Genova ha sfiorato il podio per appena nove centesimi, nella gara vinta dall’austriaca Christina Ager in 56.95 con 33 centesimi sulla connazionale Julia Scheib e 45 sulla elvetica Nathalie Groebli. Quest’ultima ha confezionato una splendida seconda parte di gara, tanto ...