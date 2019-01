Massacrato di botte a sette anni - il racconto choc della sorella Noemi : «È stato Tony a picchiarci» : Noemi ha otto anni e negli occhi ancora il terrore di quel manico di scopa che la colpiva. Ore da incubo, che si leggono tutte nel volto tumefatto della piccola. È sola, all'ospedale Santobono. Non c'è la mamma, non c'è il padre, non c'è un familiare a starle accanto per rassicurarla. Quando nel pomeriggio è arrivata al Pronto soccorso in «codice rosso», l'ha accompagnata una vicina di casa. Ma neanche lei ha potuto rimanerle accanto a lungo. ...

Caserta - si ripara sotto l'albero di Natale in piazza : clochard Massacrato di botte : Una vicenda oggettivamente grave si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Caserta e riguarda l'aggressione da parte di un gruppo di persone nei confronti di un clochard che si stava riparando dal freddo proprio sotto all'albero di Natale, posizionato in loco in occasione delle feste natalizie per le strade della città. Il senza dimora, infatti, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Internapoli.it, un ...

Sydney - a 7 mesi Massacrato di botte dallo zio : staccano la spina - ma continua a vivere : Sembrava una vera e propria tragedia, invece quanto accaduto in Australia, precisamente a Sidney, ha tanto il sapore di un miracolo e di un qualcosa di assolutamente inaspettato. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, Bobby Webber, un bambino neonato di appena sette mesi che è stato picchiato selvaggiamente e ridotto in fin di vita da uno zio, è incredibilmente scampato ad una morte che sembrava certa anche se le ...

Palermo - autista dell'autobus Massacrato di botte da un gruppo di ragazzi : E' stata definita una vicenda incresciosa dal presidente dell' Amat, Michele Cimino, che ha commentato quanto accaduto a Palermo ed espresso la sua solidarietà all' autista 49enne che è stato ...

