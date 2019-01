La realtà virtuale stenta a decollare | ma PlayStation VR traina la crescita del mercato

Kingdom Hearts III VR Experience : l'esperienza dedicata alla realtà virtuale è stata rimandata nuovamente : Kingdom Hearts III VR Experience è stato rimandato ancora una volta, riporta Destructoid.Come possiamo vedere infatti, in seguito alla presentazione effettuata in occasione del Tokyo Game Show di quest'anno, abbiamo sentito parlare sempre meno del titolo VR.Ebbene, attenendosi a quanto condiviso dalla testa giapponese EGMNOW, Square avrebbe deciso di rinviare ancora una volta l'attesissimo titolo. L'ultima data prefissata indicava il 18 gennaio, ...

Spazio : Luca Parmitano si prepara alla missione “Beyond” con la realtà virtuale : Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea si sta addestrando con la realtà virtuale in vista della missione Beyond, che avrà inizio a luglio di quest’anno. AstroLuca è al lavoro nel Virtual Reality Laboratory del Johnson Space Center della NASA, a Star City vicino a Mosca, e all’European Astronaut Center di Colonia, per prepararsi alla missione di sei mesi. Parmitano partirà alla volta della ISS con ...

Titanic VR Experience - nuova attività di realtà virtuale - Milano Post : ...di un mini sommergibile e scoprire il relitto del Titanic Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci Dal fine settimana del 19-20 gennaio inizia al Museo Nazionale Scienza e ...

A Las Vegas il futuro dell’auto - tra realtà virtuale e taxi volanti : AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019AUTO CES 2019Continueranno ad avere quattro ruote e a trasportare passeggeri, ma il look e il modo di vivere l’auto saranno molto diversi da oggi. Uno sguardo sul futuro della mobilità lo sta offrendo in questi giorni il CES di Las Vegas, la più grande fiera al mondo dedicata all’elettronica di consumo. In realtà la kermesse americana non è ...

Sul fondo dell'oceano per visitare il Titanic grazie alla realtà virtuale - al Museo della Scienza ora si può : Esperienza immersiva tramite simulazione con i visori e i controller PlayStation®VR per il pubblico del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Audi al CES di Las Vegas : destinazione realtà virtuale : Dai videogiochi alle avventure subacquee, dall'esplorazione dello spazio alle visite didattiche nelle città storiche sino "all'immersione" nella circolazione sanguigna, gli scenari offerti dal mondo ...

Ces 2019 - Audi porta la realtà virtuale in macchina : Las Vegas – Nel primo giorno del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas, Audi ha mostrato un innovativo concept per l’intrattenimento di bordo. In futuro, i passeggeri posteriori potranno guardare film, giocare ai videogame e sperimentare contenuti interattivi grazie a specifici visori di realtà virtuale. La casa dei quattro anelli ha mostrato un’inedita tecnologia che sincronizza la VR con i movimenti della vettura. Se, per ...

Audi : visori per la realtà virtuale in auto per l’intrattenimento del futuro [FOTO] : I passeggeri posteriori potranno guardare film giocare ai videogame e sperimentare contenuti interattivi in modo ancora più realistico grazie a specifici visori Audi presenta una futuristica e coinvolgente tecnologia per l’entertainment on board grazie a “Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run”, un’esperienza di realtà virtuale dedicata ai passeggeri posteriori che trae origine dalla collaborazione con Disney Games e Interactive ...

Audi - L'abitacolo diventa uno spazio per la realtà virtuale : L'intrattenimento a bordo e la realtà virtuale sono i temi principali della novità assoluta che l'Audi presenta al CES 2019 di Las Vegas. L'Audi Electronics Venture GmbH, che fa parte della Casa dei quattro anelli, ha infatti investito nella startup Holoride GmbH per sviluppare e commercializzare una piattaforma open source, che a Las Vegas viene mostrata grazie a una collaborazione con la Disney Games and Interactive Experiences. Una viaggio ...

FlixBus - sui bus low cost potrebbe sbarcare la realtà virtuale : Si comincia con le tratte da e per Las Vegas da alcune città statunitensi. I test già svolti in Spagna e Francia con esiti positivi. Sui visori 50 giochi ed esperienze turistiche precaricate

Michael Pachter : Xbox Scarlett o Anaconda supporterà 4K - 240 fps e realtà virtuale : Chi bazzica nel mondo dei videogiochi da tempo conoscerà sicuramente il noto analista Michael Pachter, il quale ad ogni nuova generazione di console fa le sue previsioni. Quest’oggi ha rilasciato una dichiarazione sulle sue aspettative per Xbox One Scarlett o Xbox Anaconda, l’erede dell’attuale Xbox One. Xbox Scarlett o Anaconda: Le previsioni di Michael Pachter Intervistato recentemente ha ...

Xbox Scarlett e PS5 a $400 con supporto a 4K - 240 fps e realtà virtuale? : Sembra che ormai quasi tutti gli analisti e gli insider siano d'accordo su quello che dovrebbe essere il futuro dell'universo Xbox. Che si chiami Xbox Scarlett, Anaconda o altro ancora, la prossima Xbox potrebbe essere caratterizzata da almeno due modelli chiave: uno incentrato sullo streaming e uno sostanzialmente classico.Anche il noto analista Michael Pachter è d'accordo con questa visione e ne ha parlato sulle pagine di Gaming Bolt lanciando ...

“The patient dream” : un progetto di realtà virtuale al servizio delle donne in trattamento chemioterapico : Con 52.800 nuovi casi, il tumore della mammella è diventato il più frequente in Italia nel 2018. Rappresenta il 29% delle neoplasie femminili, ma grazie all’efficacia dei trattamenti, ha una percentuale di sopravvivenza altissima, ben l’87%. Un ruolo chiave lo ha la chemioterapia, accompagnata però spesso, da parte delle donne, da forme di ansia e depressione che possono incidere sulla qualità della vita della paziente e sulla compliance. Per ...