Domenica In vs Domenica Live | Barbara D’Urso vince la gara degli ascolti superando Mara

Una Vita Anticipazioni : le trame da lunedì 28 gennaio a Domenica 3 febbraio 2019 : Le Anticipazioni della soap spagnola per l'ultima settimana del mese di febbraio.

Alessandro Di Battista - la rovina per Domenica live : arriva lui e gli ascolti di Barbara D'Urso crollano : Barbara D'Urso ha avuto un'occasione più unica che rara nell'eterna gara di ascolti tra Domenica live su Canale 5 e Domenica in su Raiuno, ma Alessandro Di Battista ha deciso di rovinare tutto. La ...

Domenica live - il sorpasso clamoroso della D'Urso sulla Venier : i dati sul trionfo di Canale 5 : La minaccia del sorpasso tra Domenica live e Domenica in era nell'aria nello studio di Raiuno, quando Mara Venier ha dovuto ricevere la linea per la diretta sollo alle 15.50, cioè dopo l'interminabile ...

Domenica in - Mara Venier rovinata da papa Francesco : il massacro con gli ascolti tv : La doccia fredda degli ascolti tv per Mara Venier con l'ultima puntata di Domenica in era una previsione fin troppo scontata. Il programma di Raiuno è dovuto partire con più di un'ora di ritardo, per dare spazio alla messa di papa Francesco per la Giornata mondiale della gioventù a Panama. L'intromi

Ascolti tv Domenica 27 gennaio - nuova sfida Barbara d’Urso vs Mara Venier : Ieri in prima serata anche grande attesa per Valentino Rossi nuova sfida a colpi di share nell’ultima domenica del mese. Ieri, domenica 27 gennaio 2019, in prima serata su Rai1 c’era grande attesa e trepidazione per la presenza di Valentino Rossi, ospite di Che tempo che fa. Il celebre campione di MotoGP si è raccontato […] L'articolo Ascolti tv domenica 27 gennaio, nuova sfida Barbara d’Urso vs Mara Venier proviene da ...

Ascolti TV | Domenica 27 gennaio 2019. Fazio 15.2%.12.8% - Le Iene 10.3% - La Dottoressa Giò 10.2% : Valentino Rossi a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 15.2% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.268.000 (12.8%). Su Canale 5 La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.444.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.392.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.927.000 spettatori con il 10.3% di share. Su ...

Domenica Live - Giorgia Meloni attacca Alessandro Di Battista : 'Terremotati? Chiedi al tuo collega Vito Crimi' : Alessandro Di Battista ieri 28 gennaio ha fatto il suo show a Domenica Live, ospite di Barbara D'Urso. E le sue dichiarazioni non sono passate di certo inosservate a Giorgia Meloni, che su Twitter lo ...

Paola Caruso spiazza tutti a Domenica Live : 'Chiederò il DNA del mio bambino' : Ieri, Domenica 27 gennaio, Barbara D'Urso ha ospitato Paola Caruso a Domenica Live. Nella precedente puntata, la conduttrice aveva letto al pubblico una lettera, inviata da Paola, nella quale erano formulate delle accuse molto pesanti nei confronti del suo ex fidanzato Francesco Caserta e di tutta la sua famiglia. In seguito a tali accuse, la famiglia del ragazzo si è sentita in dovere di rispondere smentendo, ovviamente, tutto quanto rivelato ...

Domenica Live : Francesco Monte ha denunciato la Henger - svolta nel canna-gate : Una nuova Isola dei famosi ha riaperto i battenti la scorsa settimana e, nel frattempo, continuano a farsi sentire gli strascichi di quella precedente. A distanza di circa un anno, infatti, L'ex concorrente Francesco Monte ha denunciato Eva Henger per quanto dichiarato in merito alla questione "canna-gate". La rivelazione è stata fatta durante la puntata di ieri di Domenica Live da Barbara D'Urso, dove è stata ospitata l'attrice. Barbara D'Urso ...

Roma-Milan - Serie A : diretta tv su Sky Domenica 3 febbraio : Nel fine settimana, dopo i quarti di finale della Coppa Italia, si disputerà la 22ª giornata di Serie A. Il prossimo turno di campionato proporrà l’interessante match tra Roma e Milan. I giallorossi sono reduci dal pareggio per 3-3 in trasferta sul campo dell’Atalanta mentre i rossoneri hanno fermato sullo 0-0 il Napoli tra le mura amiche. Le due squadre sono in lotta per il quarto posto in classifica e sono divisi da solamente un punto. I ...

Passalacqua Ragusa batte Broni : Domenica a Lucca : La Passalacqua Ragusa batte il Broni e blinda il terzo posto. domenica prossima le Ragusane giocheranno sul parquet di Lucca.