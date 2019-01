Calcio, Bologna affidato a Mihajlovic

: #Bologna, #Mihajlovic a un passo. #Inzaghi attende l'esonero #SerieA - Gazzetta_it : #Bologna, #Mihajlovic a un passo. #Inzaghi attende l'esonero #SerieA - ASRomaAddict3 : Bologna, ufficiale: Mihajlovic nuovo allenatore degli emiliani. Contratto di sei mesi con opzione di rinnovo | Pagi… - MondoPalermo : Bologna, ufficiale: Mihajlovic è il nuovo tecnico rossoblù -

E' ufficiale: Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del. Il tecnico è stato esonerato,al suo posto arriva Sinisa, che ha firmato un contratto di 6 mesi, con opzione per il 2019-20. Fatali a SuperPippo il tonfo casalingo con il Frosinone (0-4), 14 giornate senza vincere in campionato e il terzultimo posto in classifica. Alla ripresa degli allenamenti a Casteldebole in vista del match del Meazza contro l'Inter, a guidare i rossoblù ci sarà così il tecnico serboche torna adopo 10 anni.(Di lunedì 28 gennaio 2019)