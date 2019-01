Boomdabash: la band salentina che ha dominato l’airplay radiofonico sbarca a Sanremo

domanipress

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Dopo aver conquistato la vetta della Top 100 of the year con la pluripremiata hit “Non ti dico no”, singolo più trasmesso dalle radio nel 2018 e che ha conquistato ogni classifica e già doppio disco di platino, l’esplosiva energia deiè pronta ad approdare per la prima volta sul palco dell’Ariston alla 69° edizione del Festival di. Lad’originesarà in gara tra i big con “Per un Milione”, brano che sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali da mercoledì 6 Febbraio e sarà incluso in “Barracuda – Predator Edition 2019” in uscita su etichetta B1- Polydor (Universal), una specialissima riedizione del loro ultimo album Barracuda che sarà fruibile in fisico e digitale da Venerdì 8 febbraio.“Per un Milione” è una ballad in perfetto stile reggae intrisa di poesia e sentimento e un vero e proprio inno all’attesa delle ...