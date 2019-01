Auto usate | il motore diesel è ancora il più amato dagli automobilisti italiani

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Sarà anche demonizzato dal mondo della politica, che lo ha già condannato all’estinzione. E forse non “tira” più come una volta sul mercato del nuovo. Sta di fatto che, pure nel 2018, ilha continuato a piacere agli, specie nel cofano delle. Così come il mercato delle vetture green, pure se i numeri rimangonomarginali.Ledi seconda mano acquistate hanno un’età media di 8,3 anni e a primeggiare nel cuore nei nostri connazionali è la tedesca Volkswagen Golf. Mentre fra i modelli a basso impatto ambientale spiccano Toyota Yaris e Auris. È quanto emerge da un’indagine condotta daScout24.it, strutturata sulla base dei dati diffusi da Aci in merito ai passaggi di proprietà nel corso del 2018.Se le vendite di vetture nuove ai privati sono scese del 2,4%, lo scorso anno quelle dimobilisono aumentate del 4,7% (già nel ...