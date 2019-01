Speleologo ferito in grotta | raggiunto

Speleologo ferito in grotta : recuperato dal Soccorso Alpino : È di Tolmezzo ed ha sessantanni lo Speleologo rimasto ferito all’interno della grotta Noè nella tarda mattinata di oggi: le squadre del Soccorso Alpino e speleologico si sono recate all’interno della grotta con due infermieri speleologi che hanno stabilizzato il ferito in attesa dell’arrivo del medico specializzato dalla Slovenia. L’uomo è precipitato sul fondo dall’Abisso ad una profondità di 50 metri dopo essere ...

Sicilia : salvo lo Speleologo ferito dentro l’Abisso del Vento : Si è concluso nella tarda serata di ieri l’interVento di soccorso per portare in salvo uno speleologo rimasto ferito dentro l’Abisso del Vento, la grotta in territorio di Isnello (Palermo), alle pendici di Cozzo Balatelli, che ha uno sviluppo di circa 2 km e una profondità di 220 metri. Sul posto hanno operato i tecnici di soccorso speleologico della X Delegazione del Soccorso alpino e speleologico Siciliano. L’uomo, un 50enne ...