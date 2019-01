Sci | Coppa del Mondo | Goggia ancora sul podio | 2a nella discesa di Garmisch

Coppa del Mondo Sci : Goggia show - seconda anche in discesa : Un super rientro quello di Sofia Goggia : dopo l'infortunio al malleolo dello scorso ottobre che l'ha tenuta fuori per tutta la prima parte di stagione, la bergamasca si è presentata a Garmisch con la ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 in DIRETTA : ora la staffetta maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

Diretta Super-G Kitzbuhel/ Streaming video tv : primo Sciatore al cancelletto! - Coppa del mondo Sci maschile - : Diretta Super-G Kitzbuhel: info Streaming video e tv della prova, valida per la Coppa del mondo di sci maschile, oggi 27 gennaio 2019.

Diretta Discesa Garmisch/ Streaming video tv : Sofia Goggia guida la classifica - Coppa del mondo Sci femminile - : Diretta Discesa Garmisch: info Streaming video e tv della prova tedesca per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 27 gennaio 2019.

Sci Alpinismo – Coppa del Mondo senior - nella Vertical Race a Font Blanca bene Antinioli e De Silvestro : Vertical Race a Font Blanca, terzo posto sia per Robert Antinioli che per Alba De Silvestro Arrivano altri due podi per l’Italia nella Coppa del Mondo senior di sci Alpinismo. Nelle gare Vertical disputate a Font Blanca, nel Principato di Andorra, si sono classificati al terzo posto Robert Antonioli tra gli uomini e Alba De Silvestro tra le donne. Entrambi reduci da un trionfo nell’individuale, dove avevano fatto la differenza ...

Scherma - Coppa del Mondo di Sciabola femminile : Irene Vecchi sul podio - vittoria per la Francia : La tappa di Salt Lake City della Coppa del Mondo di sciabola femminile va a Cecilia Berder: Irene Vecchi sale sul terzo gradino del podio Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City a trionfare è stata la francese Cecilia Berder . La transalpina ha sconfitto in finale la russa Sofya Velikaya , che aveva a sua volta eliminato agli ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : la pattuglia austriaca vuole vincere anche la discesa - sarà battaglia sulla Kandahar : Dopo lo splendido supergigante di ieri, oggi è tempo di discesa libera sulla pista Kandahar di Garmisch. Il meteo ha costretto gli organizzatori ad invertire le due gare, per cui il fine settimana sulle nevi tedesche si conclude con il piatto forte, la gara più attesa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Questa prova, che scatterà alle ore 11.30 ci regalerà sicuramente grande spettacolo, con una serie di atlete pronte a puntare al ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris secondo in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...