NBA | LeBron James | buone notizie in allenamento | ma niente sfida contro Phoenix

NBA - svelate le stelle dell'All-Star Game : LeBron James e Giannis Antetokounmpo capitani : TORINO - L' NBA ha annunciato i dieci nomi dei titolari dell' All -Star Game , in programma a Charlotte nel weekend tra il 16 e il 18 febbraio. I capitani di di Western e Eastern Conference saranno ...

NBA : Warriors inarrestabili - Lakers ko senza LeBron James : I Golden State Warriors rafforzano la loro leadership nella Western Conference , 34-14, vincendo sul parquet dei Washington Wizards , 20-27, con il punteggio di 126-118. Per i campioni in carica è il ...

NBA - tra i titolari dell'All Star Game manca Doncic : LeBron e Antetokounmpo potranno scegliersi i compagni : 'Io prendo Steph Curry'. 'Allora io scelgo Harden'. Come due ragazzini al campetto LeBron James e Giannis Antetokounmpo si ritroveranno il 7 febbraio, evento in diretta televisiva, per selezionare i r

Risultati NBA – Westbrook in tripla doppia - ok Warriors e Blazers : Lakers ancora ko senza LeBron : Russell Westbrook trascina i Thunder con una tripla doppia, vittorie per Warriors e Blazers, Lakers sconfitti in casa: i Risultati dei match NBA della notte italiana Poker di match NBA nella notte italiana, ma nonostante le sole 4 partite, lo spettacolo non è di certo mancato. Basti sottolineare la prova di Russell Westbrook che grazie alla sua tripla doppia da 23 punti, 16 assist e 17 rimbalzi ha steso i Pelicans (122-116) orfani di ...

NBA – Lakers - prolungata l’assenza di LeBron James : niente Timberwolves e Suns : I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno di LeBron James anche nelle partite contro Timberwolves e Suns, a dichiararlo è coach Walton I tifosi Lakers dovranno armarsi di pazienza: per rivedere in campo LeBron James ci vorrà ancora qualche giorno. Il numero 23 giallo-viola è assente dalla sfida di Natale contro gli Warriors a causa di un problema all’inguine che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. LeBron, secondo le tempistiche dello ...

LeBron James non torna - Rajon Rondo sì : la NBA si interroga sul suo infortunio : Quell'episodio ha generato un bel po' di polemiche nell'anno in cui la NBA ha deciso di aprirsi al mondo delle scommesse , un mercato che vale 1.2 miliardi soltanto nei primi sei mesi del 2018 e ...

NBA - Rajon Rondo torna prima di LeBron James : in campo giovedì con Minnesota? : Alla fine Rajon Rondo ce l'ha fatta. Il playmaker dei Los Angeles Lakers non aveva fatto mistero del suo desiderio di rientrare in campo prima di LeBron James, "battendo" il suo compagno di squadra il ...

NBA - i Lakers e gli infortuni : si ferma anche Lonzo Ball e si aspetta LeBron James : Le porte girevoli dell'infermeria in casa Lakers continuano nel loro moto vorticoso a essere messe in azione e ad accogliere nuovi pazienti. L'ultimo in ordine di tempo ad aver superato quella soglia ...

Mercato NBA - LeBron James manda segnali via Instagram : assalto Lakers a Carmelo Anthony : Los Angeles Lakers in procinto di fare un’offerta a Carmelo Anthony, un like di LeBron James sembra confermare il tutto Mercato NBA, Los Angeles Lakers su Carmelo Anthony? LeBron James sembra aver dato il proprio placet. Il fenomeno di LA ha dato infatti il proprio assenso all’affare Anthony attraverso Instagram. Il King ha infatti messo un like galeotto ad un post che parlava di Mercato, all’interno del quale si ...

NBA su Sky Sport : 12 partite in una settimana e il Martin Luther King Day con 4 gare : torna LeBron? : ... differita lunedì ore 11, ore 14 e ore 18 Sky Sport NBA, Lunedì 21 gennaio: "Martin Luther King DAY" Ore 20 su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno MILWAUKEE BUCKS-DALLAS MAVERICKS commento ...

NBA - LeBron James scrive agli arbitri : 'Quelli sono davvero tre liberi? Chiedo per un amico' : Prima di tutto, la notizia: dalla prossima settimana sarà possibile poter interagire via Twitter con gli arbitri durante alcune partite selezionate dalla NBA. Una novità in questa stagione, voluta ...

NBA - Kyrie Irving ammette : “ho chiamato LeBron per chiedergli scusa” : Kyrie Irving ha ammesso i propri errori nel rapporto con LeBron James ai tempi dei Cleveland Cavs, quando di fatto gli voltò le spalle Kyrie Irving è tornato sui suoi passi, chiedendo scusa a LeBron James per avergli voltato le spalle ai tempi dei Cleveland Cavs. Il play di Boston ha capito solo adesso cosa volesse dire la parola leadership, un peso enorme sulle spalle che prima era tutto su LeBron: “Per me è stata una cosa importante. ...

NBA - Kyrie Irving chiede scusa ai Celtics e telefona a LeBron James : Il grande campione sa quando fare un passo indietro. Quando spiegare il suo punto di vista e cercare di ricomporre una situazione complicata in spogliatoio. E Kyrie Irving ha dimostrato di esserlo, ...

NBA – Lakers - Rajon Rondo suona la carica : “spero di rientrare presto! LeBron? Pazzesco - da infortunato…” : Rajon Rondo non vede l’ora di ritornare in campo ad aiutare i suoi Lakers: il playmaker giallo-viola racconta inoltre un aneddoto sul comportamento di LeBron James da infortunato Recentemente Lonzo Ball ha messo nero su bianco la mancanza di leadership nei Los Angeles Lakers in assenza di LeBron James e Rajon Rondo. Mentre tutta l’attenzione è rivolta sul recupero del numero 23 infatti, il giovane playmaker giallo-viola ha voluto ricordare ...