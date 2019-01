NBA | gli aggiornamenti sull' infortunio di LeBron James | salta anche Phoenix

Basket - NBA : Golden State fa 10 in fila - gli Spurs di Belinelli superano i Pelicans : L'urlo dei Warriors terrorizza la Nba . Decima vittoria in fila per Golden State, che supera Boston all'overtime 115-111 grazie ai 33 punti di Durant. Tutto facile per gli Spurs di Marco Belinelli , 8 ...

Risultati NBA : gli Warriors passano a Boston - Nuggets battono Phila : Risultati NBA, nella notte americana si sono giocati 5 incontri molto interessanti, su tutti quello tra Celtics e Warriors Risultati NBA, 5 gare molto interessanti si sono giocate nella notte americana, su tutte quella che potrebbe essere la finale di questa stagione. In quel di Boston si sono infatti sfidati Celtics e Warriors, con gli ospiti vittoriosi 111-115 in una gara equilibrata e spettacolare. Irving e Durant i migliori ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 gennaio) : Golden State vince a Boston - Denver regola Philadelphia. Successo anche per gli Spurs a New Orlenas : Cinque partite in programma nella notte NBA. Successo esterno per Golden State sul campo di Boston, mentre Denver risponde superando Philadelphia. Vittorie anche per San Antonio, Portland e Memphis, rispettivamente contro New Orleans, Atlanta e Indiana. Prezioso Successo esterno in casa dei Boston Celtics per i Golden State Warriors, che hanno la meglio con il punteggio di 111-115. Sfida molto equilibrata, con sorpassi e controsorpassi tra le ...

All-Star Game NBA 2019 – Ecco le nuove maglie : omaggio al passato e ‘nido d’ape’ in onore degli Hornets [GALLERY] : Svelate le maglie per l’All-Star Game NBA 2019: divise bianche e nere con il logo Jordan, design che omaggia l’ASG del 1991 a Charlotte e nido d’ape sui pantaloncini come richiamo agli Hornets Dopo essere venuti a conoscenza dei titolari, sono state svelate anche le maglie che i giocatori indosseranno al prossimo All-Star Game, di scena a Charlotte il 18 febbraio. Il design della divisa richiama quelle utilizzate nel ...

NBA Sundays – Gallinari pronto a togliere la corona ai Kings con i suoi Clippers : la preview del match : Domenica notte, ad orario europeo (21:30), l’appuntamento con l’NBA Sundays regala la sfida tra Los Angeles Clippers e Sacramento Kings L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Los Angeles Clippers ospitare i Sacramento Kings allo Staples Center. Sacramento Kings: I Kings sono stati una delle sorprese di questa stagione, rimanendo ancora in ...

NBA - James Harden e gli Houston Rockets non si fermano : Toronto va ko : Houston Rockets-Toronto Raptors 121-119 "Faccio soltanto quello che serve per vincere". Detto così sembra facile, ma lo sforzo realizzativo compiuto da James Harden nelle ultime settimane ha pochi ...

NBA – Gli Houston Rockets tornano a sorridere : Chris Paul dichiarato ‘questionable’ per il match contro i Raptors : Dopo diverse partite di assenza, Chris Paul è quasi pronto a tornare in campo: il playmaker dichiarato ‘questionable’ per la sfida con i Toronto Raptors Dopo un brutto inizio di stagione che li vedeva nei bassifondi della Conference, gli Houston Rockets hanno risalito lentamente la china, grazie ad un James Harden pronto per il back to back nella corsa al titolo MVP. Il ‘Barba’ sta praticamente giocando da solo, ...

NBA All Star Game 2019 - svelati i dieci titolari e le maglie : Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la Nba ha comunicato ufficialmente i dieci titolari del prossimo All-Star Game , che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis ...

NBA - tra i titolari dell'All Star Game manca Doncic : LeBron e Antetokounmpo potranno scegliersi i compagni : 'Io prendo Steph Curry'. 'Allora io scelgo Harden'. Come due ragazzini al campetto LeBron James e Giannis Antetokounmpo si ritroveranno il 7 febbraio, evento in diretta televisiva, per selezionare i r

NBA – Infortunio Oladipo - cede il ginocchio : negli occhi dei tifosi Pacers un Paul George 2.0 [VIDEO] : Brutto Infortunio per Victor Oladipo nella sfida tra Indiana Pacers e Toronto Raptors: la stella di Indianapolis scivola e si fa male al ginocchio, si teme un lungo stop Grande paura sul parquet del Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. Victor Oladipo, nel tentativo di fermare Siakam lanciato a canestro, è scivolato, procurandosi un Infortunio al ginocchio. Non si conosce ancora l’entità del problema, ma dalla franchigia filtra ...

NBA - i risultati della notte : Indiana - vittoria d'orgoglio su Toronto! Utah batte Denver : Indiana Pacers-Toronto Raptors 110-106 Impossibile non iniziare da quello che è accaduto dopo 20 minuti di gioco: Victor Oladipo che scappa in difesa all'inseguimento di Pascal Siakam, crolla sul ...

NBA – James Harden augura il meglio a Carmelo Anthony : “voglio vederlo tornare a fare canestro ed essere felice” : James Harden ha speso delle parole davvero dolci verso Carmelo Anthony, dopo la situazione complicata che ha portato l’ex Knicks a lasciare i Rockets Nei giorni scorsi, gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Un addio che tutto sommato lascia ...

NBA – Doncic paga care le sue ‘skills calcistiche’ : l’aver tirato la palla sugli spalti gli costa 10.000$ di multa : Dopo aver calciato la palla sugli spalti nella sfida contro i Pacers, Luka Doncic è stato multato per una cifra di 10.000$ Sarà forse colpa del suo passato nel Real Madrid, club che vanta non soltanto un grande team di basket, ma soprattutto una fra le squadre di calcio più vincenti della storia, ma Luka Doncic farà meglio da ora in poi a toccare la palla solo… con le mani! l’aver calciato il pallone per aria, facendolo finire fra il ...

NBA – Rissa Booker-Dieng - i due si cercano nel tunnel degli spogliatoi : la giustificazione di Gorgui è ridicola [VIDEO] : Devin Booker e Gorgui Dieng si beccano in campo e si cercano nel tunnel degli spogliatoi dpo l’espulsione: la giustificazione del giocatore dei Timberwolves diventa virale A volte in campo, con la tensione alle stelle, basta un minimo contatto a far scatenare una Rissa. È quanto accaduto nella sfida tra Suns e Timberwolves, con protagonisti Devin Booker e Gorgui Dieng. Il tutto è nato da una spalla di Dieng che ha ‘steso’ ...