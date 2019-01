Migranti,Di Battista:sbarco, poi Olanda

: Sea Watch, Di Battista: “Migranti sbarchino, poi in Olanda in aereo. Senza incidente diplomatico Ue se ne frega” - fattoquotidiano : Sea Watch, Di Battista: “Migranti sbarchino, poi in Olanda in aereo. Senza incidente diplomatico Ue se ne frega” - TgLa7 : #Migranti: Di Battista,sbarchino, poi in Olanda in aereo. Perchè Ue si assuma responsabilità serve incidente diplomatico - Agenzia_Ansa : #Migranti: Di Battista, sbarchino poi via. Perché Ue si assuma responsabilità serve incidente diplomatico #ANSA -

"Per me dovrebbero sbarcare.Poi dovrebbero essere accuditi, e fatti partire in aereo per Amsterdam. Finché non ci sarà un incidente diplomatico l'Ue, che se ne frega dell'Italia,non si assumerà le proprie responsabilità".Così Disuidella Sea Watch. Su come voterà M5S su immunità a Salvini, dice: "Rinunci all'immunità e poi si vede, fermo restando che l'azione sulla Diciotti è stata di tutto il governo". E: "Credo che molte persone che vogliono contrastare politicamente Salvini gli stiano facendo un favore",(Di domenica 27 gennaio 2019)