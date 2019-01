La lettera di Di Maio ai quotidiani del Meridione

Migranti Sea Watch - Di Maio : «Convocare l'ambasciatore olandese» Salvini invia una lettera a Amsterdam : Luigi Di Maio vuole convocare «immediatamente» l'ambasciatore olandese per il caso della nave Ong Sea Watch 3 perché «come vedete in foto, batte bandiera olandese e si trova ora a pochi chilometri ...

lettera aperta a Di Maio su un senatore impresentabile : Onorevole Di Maio, lei guida la prima forza politica del paese, scelta da un terzo degli elettori. Lei, insieme al premier e a Salvini, guida il governo di un paese che solo pochi mesi fa ha ricordato l'infamia compiuta da un governo italiano ...

Vittorio Feltri al contrattacco : "Terroni? È un termine scherzoso. Di Maio è illetterato" : Vittorio Feltri difende l'ultima copertina del suo quotidiano, intitolata "Comandano i terroni". Anzi, passa al contrattacco, in particolare contro chi quella copertina l'ha aspramente criticata, come il vicepremier M5s."Non mi sorprende, Di Maio sicuramente non è analfabeta, ma un illetterato - dice il direttore editoriale di Libero, sentito dall'Adnkronos - altrimenti saprebbe che terrone è termine colloquiale, scherzoso, ...

La lettera di Luigi Di Maio ai gilet gialli : “Non mollate - M5s è pronto a sostenervi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, invia una lettera ai gilet gialli, in protesta in Francia, spiegando loro che il Movimento 5 Stelle li sostiene ed è pronto ad aiutarli mettendo a disposizione anche le funzioni del sistema Rousseau: "gilet gialli, non mollate, il M5s è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno".Continua a leggere

Guido Bertolaso ha scritto una lettera a Luigi Di Maio chiedendogli di non indossare più la maglia della Protezione Civile : Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, ha scritto una lettera a Luigi Di Maio sul Corriere della Sera criticandolo per essere andato a Catania, colpita nella notte tra il 26 e il 27 dicembre da un forte terremoto, indossando una

Su Facebook lettera di scuse del padre di Di Maio : «Sì - ho chiuso per i debiti» Video Le vicenda in 2 minuti| Foto : Messaggio prodotto in modo professionale in stile M5SL’imprenditore avrebbe aderito alla rottamazione ter

La lettera di scuse di Antonio Di Maio : «Ho sbagliato - ma non volevo fare mancare nulla alla mia famiglia» : Si scusa per gli errori che ha fatto, che ritiene siano soltanto suoi, ma si lamenta di essere vittima di «un trattamento che si riserva a un pericoloso criminale e mi spiace anche per i miei vicini e per tutto il paese». Antonio Di Maio ha risposto con un video postato su Facebook, in cui ha letto la sua lettera, alle accuse delle Iene: è nel suo ufficio, vestito con un completo grigio. Spiega che «quando, nei giorni scorsi, la Polizia ...

La lettera di scuse di Antonio Di Maio a Luigi : “Ho sbagliato - ma lui non sapeva nulla” : Una lettera e un video in cui Antonio Di Maio, padre di Luigi, si scusa con il figlio per gli errori commessi nell'attività della sua azienda di famiglia. Di Maio senior, ammettendo le sue responsabilità, afferma che il figlio non sapeva nulla e chiede di lasciarlo stare in quanto non avrebbe nessuna colpa.Continua a leggere

"Leggetela" : la lettera di Giovanni a Di Maio : Giovanni vive e lavora all'estero, a Bruxelles. Ha 28 anni. E ha scritto una lettera a Luigi Di Maio . lettera che il ministro del Lavoro ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, invitando a " ...

Ilva - la lettera dei 'genitori tarantini' a Di Maio : "M5S ci ha voltato le spalle - fatevi un Vergogna day" : In occasione della giornata Unicef per i diritti dei bambini, lettera del movimento al vicepremier: "Eravamo nelle vostre mani di chi, prima della consultazione elettorale, guardava negli occhi i cittadini ed ora mostra loro le spalle"