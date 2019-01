F1 | Russell e quei segreti rubati a Hamilton | “ho cercato di usare più le orecchie che la

sportfair

(Di domenica 27 gennaio 2019) Il pilota della Williams, al debutto in Formula 1 nel 2019, ha parlato della sua convivenza conin Mercedes Il 2019 sarà un anno particolare per George, considerando che segnerà l’esordio da pilota ufficiale in Formula 1. Il britannico guiderà la Williams insieme a Kubica, provando a far risalire la china al team di Grove dopo l’ultimo posto in classifica Costruttori della scorsa stagione.Lo farà grazie ai consigli di Lewis, con cui ha lavorato lo scorso anno in Mercedes: “ogni pilota è differente e se uno guida in una certa maniera non vuol dire che lo stesso stile sarà efficace per un altro” le parole del britannico a Motorsport.com. “Ogni pilota deve trovare il suo stile di guida, ma in questo periodo in Mercedes ho imparato come interagire con il team ed i feedback da dare ai tecnici. Lewis mi ha dato qualche consiglio ...