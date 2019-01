Atalanta-Roma da 0-3 a 3-3. Zapata segna ancora

ilnapolista

: A Bergamo, l’Atalanta vuole continuare la sua cavalcata verso i posti più alti della classifica, mentre la Roma cer… - SerieA : A Bergamo, l’Atalanta vuole continuare la sua cavalcata verso i posti più alti della classifica, mentre la Roma cer… - SerieA : Pareggio Atalanta! Dopo il rigore sbagliato, si riscatta Zapata e firma il pareggio! Atalanta 3?? - 3?? Roma… - SerieA : Vantaggio Roma! Torna al gol Edin Dzeko! Atalanta 0?? - 1?? Roma #AtalantaRoma #SerieATIM -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Doppietta di Dzeko La: se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. È indubbiamente un campionato travagliato per la squadra allenata da Di Francesco. Che oggi sembrava aver superato il periodo fosco. A Bergamo, contro l’di Gasperini, ha giocato un ottimo primo tempo. È andata aventi di tre gol: due di Dzeko (uno su splendido assist di petto di Zaniolo) e poi il terzo di El Shaarawy. Poi, però, nel finale il gol atalantino firmato da Castagne. È la rete che cambia la partita.sbaglia un rigore Nella ripresa, ladi fatto non si è mai vista. È stato un monologo della squadra di Gasperini. Che prima ha accorciato le distanze con Toloi. Poi ha avuto un calcio di rigore malo ha malamente sprecato. Nemmeno un minuto e il colombiano hato il 3-3: nono gol consecutivo in campionato per l’ex Napoli che ha raggiunto quota 15 nella classifica ...