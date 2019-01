Anche il Partito dei Sardi presenta i suoi candidati per la Regione nel collegio

Kurt PAncheri - Lega - chiama "finocchi" gli omosessuali. Ma il partito poi si scusa : Li ha chiamati ' finocchi ', poi è iniziata la polemica e, infine, sono arrivate le scuse del partito. È accaduto a Bolzano, in queste ore, dove Kurt Pancher i, consigliere comunale della Lega, ha ...

Torino - flash mob in favore della Tav - senza bandiere di partito. In piazza Anche la Lega : Le 'madamin' sono tornate a manifestare insieme a un centinaio di sindaci e ai governatori di Piemonte e Liguria per confermare il sì alla Torino-Lione e alle Grandi opere -

Matteo Renzi da brividi : "Posso Anche tornare al governo". Il suo piano (senza partito) : Si ritira. Lascia la politica. Anzi no: farà solo il «senatore dell' opposizione». Neanche: Matteo Renzi a mollare non ci pensa proprio. «Alla fine al governo ci posso anche tornare», confessa l' ex premier in un' intervista al settimanale Oggi. «Ho fatto il presidente del Consiglio e il segretario

Matteo Renzi da brividi : 'Posso Anche tornare al governo'. Il suo piano - senza partito - : Si ritira. Lascia la politica. Anzi no: farà solo il 'senatore dell' opposizione'. Neanche: Matteo Renzi a mollare non ci pensa proprio. 'Alla fine al governo ci posso anche tornare', confessa l' ex premier in un' ...

Contro Orbán ancora migliaia in piazza. Sfila Anche il partito satirico MKKP : 'Chi dobbiamo odiare dopo omosessuali e stranieri?' : ... porti sempre più persone a simpatizzare di più per il partito del Cane a due code, "che fa una politica tutta particolare, oscillando fra azioni quasi dadaiste e ironia feroce". «Non siamo riusciti ...

Futura - Anche la Boldrini si fa il suo partito : 'Il mondo progressista non può più stare a guardare leccandosi le ferite: per questo occorre superare il partitismo e creare una rete politica di sinistra basata su pochi ma chiari temi centrali', ...

Anche ai "dem" ormai è chiaro : le primarie sono un bluff - ora è tempo del partito di Renzi : Minniti deluso svela il bluff dei Renziani mentre Zingaretti, costretto a lasciare la sua proverbiale bonarietà che voleva...