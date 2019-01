A Parigi sfilano anche i foulard rossi

huffingtonpost

(Di domenica 27 gennaio 2019) Alcune migliaia dihanno sfilato a, sotto la pioggia, per "difendere la democrazia e le istituzioni" di fronte alle violenze che hanno segnato le proteste dei Gilet gialli. La partecipazione è però inferiore ai "minimo 10mila" che gli organizzatori della Marcia repubblicana delle libertà attendevano.In prima fila, l'ideatore dell'iniziativa, Laurent Soulié, 51 anni, ingegnere di Tolosa che a metà dicembre ha annunciato di voler lanciare "un messaggio in bottiglia nel mare". A lui si sono uniti i "rouges" che già esistevano come movimento di contestazione ai blocchi stradali.Tra i partecipanti, che scandivano slogan come "Sì alla democrazia, no alla rivolta", alcuni mostravano bandiere francesi ed europee. La protesta è nata per opporsi ai blocchi e alle proteste dei Gilet gialli, con la clausola che ...