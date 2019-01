Usa | siglato accordo temporaneo per mettere fine a shutdown record Doppia sconfitta per

ilfogliettone

(Di sabato 26 gennaio 2019) Due a zero a favore di Nancy Pelosi. Il braccio di ferro con il presidente americano sulloè finito così: con unavittoria politica a favore della deputata italoamericana, dal tre gennaio di nuovo in controllo della Camera. Nel giro di due giorni la 78enne ha avuto la meglio sul 72enne Donald Trump, costringendolo prima a posticipare il discorso sullo stato dell'unione e poi ad accettare di riaprire il governo federale senza in cambio ricevere alcun fondo per la costruzione del muro che lui continua a sognare tra Stati Uniti e Messico.Nel trentacinquesimo giorno di, Congresso e Casa Bianca hannoun'intesa temporanea per riaprire il governo federale fino al 15 febbraio, pagare a posteriori gli oltre 800mila dipendenti federali che nell'ultimo mese non hanno ricevuto uno stipendio e per negoziare nel frattempo una soluzione (si spera) definitiva. Trump ...